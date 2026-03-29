Resumen: En Alejandría, Antioquia, autoridades destruyeron motores y maquinaria utilizada en minería ilegal, incluyendo tres dragas tipo buzo y 40 metros de manguera, en una operación que busca frenar la explotación ilícita y proteger los recursos naturales de la región.

¡Ni las dragas se salvaron! Destruyen motores y maquinaria pesada de minería ilegal en Alejandría

En la vereda El Rosario, del municipio de Alejandría, en Antioquia, se llevó a cabo una operación conjunta que logró frenar actividades de explotación minera ilícita en la zona.

La acción estuvo a cargo de tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros.

Durante la intervención, fueron inutilizadas tres Unidades Productoras Mineras (UPM) utilizadas para la extracción ilegal de minerales.

Además, las autoridades decomisaron seis motores, tres dragas tipo buzo, 40 metros de manguera y 20 galones de gasolina, elementos clave para estas operaciones, afectando de manera directa la continuidad de la actividad ilícita.

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El resultado de esta acción no solo representa un golpe a la minería ilegal, sino que también contribuye a la protección del medio ambiente en la región.

Según las autoridades, la intervención ayuda a mitigar impactos importantes como la deforestación, la alteración del paisaje y la contaminación de recursos naturales esenciales como el agua, el aire y el suelo.

La operación se enmarca dentro de los esfuerzos de las Fuerzas Militares y de las brigadas especializadas para controlar y desmantelar la minería ilegal, actividad que ha generado graves afectaciones ambientales y sociales en diversas zonas de Antioquia. La coordinación entre estas unidades permite un seguimiento más efectivo de las actividades ilícitas y garantiza la aplicación de la ley.

Finalmente, las autoridades reiteran su compromiso con la preservación de los recursos naturales y la seguridad en las comunidades rurales, subrayando la importancia de mantener operativos constantes que prevengan la explotación irregular de yacimientos mineros y sus consecuencias sobre el entorno y la población local.