Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Ni las dragas se salvaron! Destruyen motores y maquinaria pesada de minería ilegal en Alejandría

    La operación impactó directamente la explotación ilegal, protegiendo recursos naturales como el agua, el aire y el suelo.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Ni las dragas se salvaron! Destruyen motores y maquinaria pesada de minería ilegal en Alejandría
    Foto: @Ejercito_Div7
    ¡Ni las dragas se salvaron! Destruyen motores y maquinaria pesada de minería ilegal en Alejandría

    Resumen: En Alejandría, Antioquia, autoridades destruyeron motores y maquinaria utilizada en minería ilegal, incluyendo tres dragas tipo buzo y 40 metros de manguera, en una operación que busca frenar la explotación ilícita y proteger los recursos naturales de la región.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En la vereda El Rosario, del municipio de Alejandría, en Antioquia, se llevó a cabo una operación conjunta que logró frenar actividades de explotación minera ilícita en la zona.

    La acción estuvo a cargo de tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros.

    Durante la intervención, fueron inutilizadas tres Unidades Productoras Mineras (UPM) utilizadas para la extracción ilegal de minerales.

    ¡Ni las dragas se salvaron! Destruyen motores y maquinaria pesada de minería ilegal en Alejandría

    Foto: @Ejercito_Div7

    Además, las autoridades decomisaron seis motores, tres dragas tipo buzo, 40 metros de manguera y 20 galones de gasolina, elementos clave para estas operaciones, afectando de manera directa la continuidad de la actividad ilícita.

    Esto le podría interesar: ¡Freno en seco a alias ‘Primo Gay’! Ejército desmantela depósito de explosivos en San Andrés de Cuerquia

    El resultado de esta acción no solo representa un golpe a la minería ilegal, sino que también contribuye a la protección del medio ambiente en la región.

    ¡Ni las dragas se salvaron! Destruyen motores y maquinaria pesada de minería ilegal en Alejandría

    Foto: @Ejercito_Div7

    Según las autoridades, la intervención ayuda a mitigar impactos importantes como la deforestación, la alteración del paisaje y la contaminación de recursos naturales esenciales como el agua, el aire y el suelo.

    La operación se enmarca dentro de los esfuerzos de las Fuerzas Militares y de las brigadas especializadas para controlar y desmantelar la minería ilegal, actividad que ha generado graves afectaciones ambientales y sociales en diversas zonas de Antioquia. La coordinación entre estas unidades permite un seguimiento más efectivo de las actividades ilícitas y garantiza la aplicación de la ley.

    ¡Ni las dragas se salvaron! Destruyen motores y maquinaria pesada de minería ilegal en Alejandría

    Foto: @Ejercito_Div7

    Finalmente, las autoridades reiteran su compromiso con la preservación de los recursos naturales y la seguridad en las comunidades rurales, subrayando la importancia de mantener operativos constantes que prevengan la explotación irregular de yacimientos mineros y sus consecuencias sobre el entorno y la población local.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.