Último adiós a Yeison Jiménez en Bogotá: horarios y detalles clave para asistir al homenaje

Resumen: Bogotá rendirá un último homenaje a Yeison Jiménez este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, en un evento gratuito y abierto al público. La despedida contará con dos jornadas de ingreso, medidas de organización y recomendaciones para garantizar el orden y la seguridad, mientras familiares, seguidores y colegas recuerdan el legado del artista en la música popular colombiana.

La familia y el equipo de trabajo del cantante de música popular Yeison Jiménez confirmaron los detalles del homenaje público que se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, un acto abierto para que seguidores y público general acompañen la despedida del artista, fallecido en un accidente aéreo el pasado sábado 10 de enero.

Según la comunicación oficial, el homenaje fue concebido como “un espacio de encuentro para acompañar, honrar y despedir con cariño” al cantante y a su equipo de trabajo. Para garantizar el orden y el cumplimiento de las normas del escenario, los organizadores definieron un esquema de ingreso dividido en dos jornadas.

Horarios y modalidad de ingreso:

• 12:00 p. m. – 4:00 p. m.: Primera jornada de ingreso.

• 6:00 p. m. – 10:00 p. m.: Segunda jornada de ingreso.

En ambos casos, el acceso estará habilitado hasta completar el aforo permitido del Movistar Arena. La organización aclaró que, al finalizar cada turno, se realizará una evacuación total del recinto antes de permitir el ingreso del siguiente grupo de asistentes, con el fin de mantener el control y la seguridad del evento.

Evento gratuito y advertencia sobre estafas

La familia y el equipo del artista reiteraron que el homenaje será completamente gratuito. En el comunicado enfatizaron que “no hay venta de boletería, y quien cancele cualquier rubro lo hace bajo su responsabilidad”, al tiempo que alertaron sobre posibles fraudes o ventas no autorizadas de supuestas entradas.

Desde la organización se recomendó al público no realizar pagos ni compartir información personal con terceros, ya que el acceso será libre y sin costo alguno.

Condiciones para asistir al homenaje

Además de la gratuidad del evento, se establecieron normas claras para garantizar la seguridad y el respeto durante la jornada:

• El ingreso estará permitido únicamente para mayores de 16 años, quienes deberán asistir acompañados.

• No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez.

• No habrá venta de alcohol dentro del escenario.

• Se prohibirá el ingreso de alimentos, bebidas y velas al espacio.

Las autoridades y la producción del evento hicieron un llamado a cumplir estas disposiciones para evitar inconvenientes durante el homenaje.

Legado y repercusión del artista

Yeison Jiménez, de 34 años, se consolidó como una de las figuras más representativas de la música popular colombiana. Su trayectoria lo llevó desde sus inicios humildes hasta llenar escenarios emblemáticos del país, logrando un amplio reconocimiento en la industria musical.

En 2021, fue distinguido como “Revelación Latino” por Billboard, y sus canciones alcanzaron altos niveles de popularidad tanto en Colombia como en otros países. Su impacto también se reflejó en plataformas digitales, donde acumulaba más de tres millones de seguidores en Facebook y cerca de cinco millones en Instagram, evidenciando su fuerte conexión con el público.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la tragedia generó una amplia reacción en redes sociales y en el ámbito artístico. Colegas, figuras públicas y seguidores expresaron mensajes de dolor y reconocimiento, destacando su talento, su estilo interpretativo y la cercanía que mantenía con sus fanáticos.

Un adiós colectivo

El homenaje en el Movistar Arena representa más que un acto de despedida. Para sus seguidores y para la industria musical, simboliza el reconocimiento a una carrera que dejó huella en la música popular reciente del país.

En el cierre del comunicado, la familia y el equipo de Yeison Jiménez agradecieron las múltiples muestras de cariño recibidas y solicitaron a los asistentes y a los medios acompañar el evento “con amor, respeto y solidaridad”. Asimismo, reiteraron que cualquier actualización relacionada con el homenaje será informada únicamente a través de los canales oficiales.