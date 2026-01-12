Amigo de Yeison Jiménez revela la última conversación antes del trágico accidente: “La avioneta estaba fallando”

Resumen: Un amigo cercano de Yeison Jiménez aseguró que el cantante le habría mencionado fallas en la avioneta horas antes del accidente aéreo que le costó la vida a él y a otras cinco personas. El testimonio, difundido en redes sociales, generó inquietud y abrió nuevos interrogantes sobre el estado de la aeronave, mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del siniestro.

La muerte de Yeison Jiménez sigue generando conmoción en el país y, con el paso de las horas, han surgido nuevos testimonios que aportan elementos clave sobre lo ocurrido antes del accidente aéreo que terminó con la vida del artista y de cinco personas más.

Uno de esos testimonios fue entregado por Esteban López Botero, conocido como el ‘Pollo López’, amigo cercano del cantante, quien a través de sus redes sociales compartió un mensaje de despedida que llamó la atención por una revelación inesperada: el propio Jiménez le habría comentado que la avioneta presentaba inconvenientes técnicos.

Según relató López, la conversación se produjo pocas horas antes del vuelo. En su publicación, recordó que tenían planes de encontrarse y que, durante ese intercambio, el intérprete le manifestó que la aeronave en la que se movilizaba no estaba en óptimas condiciones. “Qué falla parcero y justo anoche hablamos para vernos y nos dijiste que la avioneta estaba fallando”, escribió el amigo del artista, en un mensaje cargado de dolor.

La publicación fue acompañada por palabras de admiración hacia Jiménez y de solidaridad con su familia. “Se fue uno de los más grandes del género. Mucha fuerza a su familia y que Dios lo tenga en su Santa gloria”, agregó López en el mismo mensaje.

El mensaje el ‘Pollo López’ se difundió rápidamente entre seguidores y usuarios de redes sociales, generando inquietud y reavivando las dudas sobre el estado mecánico de la avioneta. Además, coincidió con versiones que ya circulaban sobre posibles fallas técnicas previas al despegue.

Yeison Jiménez se dirigía a cumplir un compromiso artístico en Marinilla, Antioquia, cuando ocurrió el siniestro. La aeronave había salido del aeropuerto de Paipa, en Boyacá, y minutos después se precipitó, dejando un saldo fatal para todos sus ocupantes.

Hasta el momento, las autoridades aeronáuticas no han emitido un informe oficial que determine las causas exactas del accidente. Sin embargo, los testimonios de personas cercanas al cantante han puesto sobre la mesa la necesidad de esclarecer si existían fallas previas que pudieron influir en la tragedia.

Mientras avanzan las investigaciones, el mensaje de su amigo se suma a las múltiples expresiones de duelo que han inundado las redes sociales, donde colegas, seguidores y figuras del género popular recuerdan a Yeison Jiménez como uno de los referentes más importantes de la música popular.