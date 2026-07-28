Resumen: Un juez de conocimiento condenó a 50 años de prisión a Duván Esteban Ruiz Rodríguez tras hallarlo responsable del feminicidio agravado de su abuela, de 82 años, y de su madre, de 52, en hechos ocurridos en febrero de 2023 en el barrio Santana de Girardota (Antioquia). La Fiscalía demostró que el agresor, quien sometía a ambas mujeres a un ciclo constante de violencia, atacó a su abuela con arma cortopunzante mientras dormía y golpeó brutalmente a su madre con un objeto contundente, causándole la muerte dos meses después en un centro médico. La sentencia judicial quedó firmemente ejecutoriada.

¡No quedó impune! Hombre apuñaló hasta la muerte a su abuelita y también mató a su mamá en Girardota

En una decisión judicial contundente, un juez de conocimiento condenó a 50 años de prisión a Duván Esteban R. R., tras hallarlo responsable del asesinato de su abuela, de 82 años, y de su madre, de 52, en el municipio de Girardota (Antioquia).

El fallo se dio luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara el material probatorio que demostró la culpabilidad del procesado en el delito de feminicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Detalles del ataque en el hogar familiar

Los trágicos hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de febrero de 2023, en la vivienda donde convivían tanto las víctimas como el agresor, ubicada en el barrio Santana de Girardota.

Según la reconstrucción del ente investigador, R. R. ingresó al inmueble y, sin mediar palabra, atacó a su abuela mientras ella dormía en la sala, propinándole cinco heridas con arma cortopunzante que le causaron la muerte instantánea.

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Posteriormente, arremetió contra su madre propinándole múltiples golpes en la cabeza y los brazos con un objeto contundente. Aunque la mujer fue auxiliada y remitida a un centro hospitalario, falleció dos meses después a causa de la severidad de las lesiones.

Antecedentes de agresión

Durante el juicio, las investigaciones de la Fiscalía permitieron establecer que ambas mujeres habían estado sometidas a un ciclo continuo de violencia por parte del agresor antes del desenlace fatal.

Con la ponderación de las evidencias recopiladas, la autoridad judicial emitió la sentencia de medio siglo de prisión contra R. R., decisión que ya quedó formalmente en firme.