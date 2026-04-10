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    ¡ÚLTIMA HORA! Reportan voraz incendio en zona residencial del occidente de Medellín

    La dirección exacta del foco del incendio aún es materia de verificación

    Publicado por: SoloDuque

    ¡ÚLTIMA HORA! Reportan voraz incendio en zona residencial del occidente de Medellín

    Resumen: Por la magnitud del evento y la inmediatez del reporte, la dirección exacta del foco del incendio aún es materia de verificación

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las alarmas están encendidas. En los últimos minutos de la tarde de este viernes, 10 de abril, habitantes de diferentes sectores han reportado una enorme nube de humo tóxico que se alza sobre el cielo, proveniente del tradicional barrio 20 de Julio.

    Aunque las autoridades y el Cuerpo de Bomberos ya se encuentran en fase de respuesta y desplazamiento hacia la zona, la emergencia genera gran zozobra debido a que la conflagración se está presentando en un sector netamente residencial, densamente poblado por viviendas contiguas.

    Lo que se sabe hasta el momento

    Por la magnitud del evento y la inmediatez del reporte, la dirección exacta del foco del incendio aún es materia de verificación por parte de las unidades de avanzada de los bomberos. Sin embargo, la preocupación ciudadana radica en la imponente columna de humo gris y negro que es visible desde varios kilómetros de distancia, lo que sugiere que las llamas han tomado fuerza rápidamente.

    Recomendaciones a la ciudadanía

    Mientras las máquinas de bomberos y las ambulancias logran acceder al lugar exacto de la emergencia,se hace un llamado urgente a la comunidad:

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Despeje las vías: Dé prioridad absoluta de paso a los camiones de bomberos y vehículos de emergencia que se dirigen al sector del 20 de Julio.

    No se acerque a grabar: Evite aglomerarse en la zona del siniestro; esto solo entorpece las labores de rescate y mitigación, y lo expone a la inhalación de humo tóxico.

    Cierre ventanas: Si usted vive en barrios aledaños y percibe el humo, cierre puertas y ventanas para evitar afecciones respiratorias.

    Noticia en desarrollo..,

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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