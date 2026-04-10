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    ¡Emergencia superada en la Comuna 13!: Cuatro viviendas afectadas dejó fuerte incendio en San Javier

    El mandatario local fue enfático en agradecer la labor de los rescatistas y DAGRD

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Emergencia superada en la Comuna 13!: Cuatro viviendas afectadas dejó fuerte incendio en San Javier

    Resumen: El pánico se apoderó por unos momentos del occidente de Medellín, pero la rápida y valerosa acción de los organismos de socorro logró evitar una tragedia mayor. Las autoridades locales acaban de entregar el balance final de la conflagración que amenazaba con extenderse en la Comuna 13.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las llamas encendieron las alarmas la tarde de este viernes, 10 de abril, en el occidente de la capital antioqueña. Un voraz incendio estructural consumió parte de un sector residencial en el barrio Las Independencias, perteneciente a la Comuna 13 (San Javier).

    Apenas unos minutos después de desatada la emergencia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta de X para entregar un parte de tranquilidad a la ciudadanía y confirmar que la situación ya fue totalmente mitigada por el Cuerpo Oficial de Bomberos.

    El heroico trabajo de los bomberos

    Para lograr confinar las llamas y evitar que el fuego devorara toda la cuadra (altamente densamente poblada), fue necesario el despliegue de cinco (5) tripulaciones completas de bomberos, quienes batallaron contra el humo y la radiación térmica.

    El mandatario local fue enfático en agradecer la labor de los rescatistas y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD):

    “5 tripulaciones de Bomberos Medellín controlaron incendio estructural que registró afectación sobre 4 viviendas (…) Gracias a nuestros Bomberos Medellín y al DAGRD”.

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    Afortunadamente, el reporte más importante es el humano: no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales durante la emergencia, gracias a la rápida evacuación del sector.

    Con el fuego liquidado, en este momento el equipo técnico del DAGRD se encuentra en la zona realizando la evaluación de daños y el análisis de vulnerabilidad estructural de las cuatro casas afectadas, para determinar si es seguro que sus habitantes regresen o si requieren apoyo habitacional temporal. Asimismo, se iniciaron las indagaciones pertinentes para esclarecer qué originó la chispa inicial.

    Lea también: ¡ÚLTIMA HORA! Reportan voraz incendio en zona residencial del occidente de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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