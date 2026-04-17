Resumen: La Universidad de Antioquia detectó intentos de fraude en el examen de especialidades médicas en siete de ocho sedes, anuló varias pruebas y prepara un informe para que autoridades éticas y judiciales investiguen posibles responsabilidades y la participación de redes externas que operaban con tecnología en tiempo real.

UdeA escala el escándalo de fraude: 40 casos serán llevados ante el Tribunal de Ética Médica y la justicia

La Universidad de Antioquia anunció que pondrá en conocimiento del Tribunal de Ética Médica y de la justicia ordinaria un total de 40 casos detectados por intento de fraude durante el examen de admisión a especialidades médico-quirúrgicas correspondiente a 2026.

La institución avanza en la elaboración de un informe detallado que recopila las evidencias obtenidas durante la jornada, con el fin de que las autoridades competentes determinen responsabilidades y profundicen en la posible participación de estructuras externas.

La decisión se produce luego de identificar comportamientos irregulares en gran parte de los puntos habilitados para la prueba. En total, cerca de 3.700 aspirantes presentaron el examen en ocho sedes, de las cuales en siete se detectaron anomalías que llevaron a la anulación de varias evaluaciones.

Aunque se logró sorprender a 40 personas en pleno intento de fraude, la universidad aseguró que las medidas de control impidieron que la maniobra se materializara.

Según explicó la institución, las irregularidades no estuvieron relacionadas con filtraciones previas del contenido del examen, sino con un esquema organizado que operaba en tiempo real. Estas redes, al parecer, ofrecían a los aspirantes el envío de respuestas durante la prueba a cambio de sumas elevadas de dinero.

El mecanismo detectado incluía el uso de dispositivos tecnológicos para capturar imágenes del cuestionario una vez iniciado el examen.

Posteriormente, ese material era enviado a terceros, quienes se encargaban de reconstruir la prueba y resolverla, incluso con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. Las respuestas eran luego transmitidas a los aspirantes mediante sistemas inalámbricos y microauriculares.

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De acuerdo con el análisis preliminar, en esta dinámica habrían intervenido personas con conocimientos especializados en la resolución de este tipo de evaluaciones, lo que refuerza la hipótesis de una operación estructurada más allá de acciones individuales.

Frente a lo ocurrido, la universidad expresó su preocupación por el hecho de que los implicados sean profesionales de la salud ya titulados, llamados a ejercer bajo principios éticos.

En ese sentido, señaló en un comunicado: “Como Universidad, reiteramos una profunda preocupación frente a que este tipo de prácticas involucren a médicos ya graduados, llamados a ejercer bajo principios éticos y de responsabilidad social. Por ello, consideramos fundamental que estas situaciones trasciendan el ámbito académico y sean analizadas también en los escenarios éticos y legales correspondientes”.

Además de las investigaciones disciplinarias y éticas, los implicados podrían enfrentar consecuencias legales. En el ámbito profesional, las sanciones podrían incluir la suspensión de la tarjeta profesional, mientras que en la justicia ordinaria el proceso podría derivar en penas privativas de la libertad, dependiendo de las conclusiones a las que lleguen las autoridades.

La institución también reiteró que el examen cuenta con protocolos estrictos de seguridad en todas sus fases, incluyendo la elaboración, custodia y aplicación de las pruebas. Asimismo, destacó que su diseño evalúa competencias como el análisis, la interpretación y el juicio clínico, lo que dificulta su vulneración.

Tras lo sucedido, la universidad indicó que reforzará aún más sus mecanismos de control para elevar la complejidad de cualquier intento de fraude en futuras convocatorias.

Paralelamente, el informe en construcción será clave para avanzar en las investigaciones y esclarecer no solo la conducta de los aspirantes involucrados, sino también la posible existencia de redes dedicadas a este tipo de prácticas.