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    ¡No quedó en la impunidad! Capturan a miembros del Clan del Golfo por el homicidio de Fernanda Domicó en Dabeiba

    Fernanda era la jefa del cuerpo de bomberos voluntarios de Dabeiba, y líder social trans

    Publicado por: SoloDuque

    En Dabeiba capturaron a 4 delincuentes, entre ellos alias “Ever” y “Sopla”, señalados de participar en el homicidio de Fernanda Domicó
    ¡No quedó en la impunidad! Capturan a miembros del Clan del Golfo por el homicidio de Fernanda Domicó en Dabeiba

    Resumen: La ofensiva fue liderada por el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, en articulación con la SIJIN, inteligencia de la SIPOL, comandos del GOES y la Fiscalía General de la Nación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó en las últimas horas un contundente golpe contra las estructuras criminales que delinquen en el municipio de Dabeiba. En un operativo conjunto, las autoridades lograron la captura de cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo, dos de ellos señalados como los autores del asesinato de la líder social Fernanda Domicó, ocurrido en julio de 2025.

    “A la familia de Fernanda y a su comunidad, les decimos: sus victimarios están en manos de la justicia y su asesinato no quedó en la impunidad”, expresó el mandatario departamental a través de su cuenta de X.

    Detalles del megoperativo en Dabeiba

    La ofensiva fue liderada por el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, en articulación con la SIJIN, inteligencia de la SIPOL, comandos del GOES y la Fiscalía General de la Nación.

    Entre los cuatro capturados destacan las detenciones de alias “Ever” y alias “Sopla”. Durante las diligencias de allanamiento, los uniformados lograron una importante incautación de material probatorio y bélico:

    Armamento: Armas de fuego y abundante munición.

    Comunicaciones: Radios de alcance bidireccional.

    Inteligencia: Documentos exclusivos alusivos a las rentas y operaciones del Clan del Golfo.

    Estupefacientes: Dosis de drogas listas para su comercialización.

    El crimen que enlutó al Occidente antioqueño

    El asesinato de Fernanda Domicó, perpetrado el 25 de julio de 2025, generó una profunda ola de indignación a nivel nacional. Fernanda no solo era la jefa del cuerpo de bomberos voluntarios de Dabeiba, sino también una reconocida líder social indígena y mujer trans, que trabajaba incansablemente por su comunidad.

    En su momento, la Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con los responsables de este crimen que apagó la vida de una figura vital para la gestión del riesgo y la diversidad en la región.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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