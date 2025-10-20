UBPD interviene cementerio en Barbosa: 34 bóvedas abiertas para buscar desaparecidos

Resumen: La UBPD inicia una crucial intervención en el cementerio de Barbosa: 34 bóvedas serán abiertas para buscar a desaparecidos del conflicto armado. Familias, acerquen muestras de ADN. Cifras y detalles de la búsqueda humanitaria.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha iniciado una crucial intervención forense en el cementerio Jardines de la Paz, ubicado en el municipio de Barbosa, al norte del Valle de Aburrá.

Durante cinco días, entre el 20 y el 24 de octubre, la entidad se centrará en la apertura y análisis de 34 bóvedas con el propósito de recuperar cuerpos no identificados que, según las investigaciones, podrían corresponder a víctimas del conflicto armado interno.

Según detalló Wilson Gómez, investigador de la Unidad de Búsqueda en Antioquia, esta primera etapa de intervención dentro del Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá logró identificar previamente 126 sitios de interés y tres celdas de custodia en el camposanto donde posiblemente reposan restos de personas desaparecidas entre 1995 y 2016.

La investigación humanitaria, eje de esta intervención, ha arrojado datos desgarradores: cerca del 70% de los cuerpos sin identificar son de hombres, el 24% de mujeres, y el 6% restante aún no tiene determinado su sexo.

Muchos fueron encontrados en avanzado estado de deterioro, arrastrados por el río Porce o abandonados en zonas rurales.

La intervención en Barbosa es particularmente significativa debido al amplio origen de las víctimas que podrían reposar allí. La UBPD estableció que en este cementerio hay cuerpos de personas desaparecidas en hechos ocurridos no solo en el municipio anfitrión, sino también en Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Caldas, Envigado, Sabaneta e Itagüí, lo que subraya la intensidad del conflicto armado en toda la región metropolitana.

La UBPD instó a quienes sospechen que sus allegados podrían estar en el cementerio de Barbosa a acercarse al lugar entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. para registrar formalmente su solicitud de búsqueda y, crucialmente, aportar una muestra de ADN.

