Medellín sale a las calles: conozca la hora del Simulacro Nacional de Evacuación

La capital antioqueña participará activamente en el Simulacro Nacional de Evacuación de Respuesta a Emergencias.

Este ejercicio de evacuación, liderado por la Alcaldía de Medellín a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), tiene como objetivo principal poner a prueba y fortalecer la capacidad de reacción y los mecanismos de coordinación de la urbe frente a cualquier eventualidad de gran escala.

El Simulacro Nacional será el próximo miércoles 22 de octubre a las 9:00 de la mañana. Se hace un llamado extensivo a toda la ciudadanía, así como a todos los niveles de Gobierno, empresas del sector público y privado, organizaciones sociales, comunales y comunitarias para que se sumen a esta importante práctica de Simulacro Nacional.

La participación masiva es fundamental para medir la efectividad de los protocolos establecidos.

El Dagrd enfatizó que este no es un ejercicio trivial, sino una herramienta clave para la autoprotección. El conocimiento de estos peligros es el primer paso para minimizar las consecuencias de un desastre real y para salvar vidas.

Históricamente, estos ejercicios de evacuación han sido vitales para que la ciudad fortalezca su capacidad de respuesta inmediata. Las entidades y la comunidad tienen la oportunidad de practicar sus planes de emergencia, validar las rutas de evacuación y confirmar la ubicación de los puntos de encuentro seguros.

La Alcaldía espera que la participación ciudadana sea ejemplar, demostrando el compromiso de Medellín con una cultura de prevención y resiliencia. Se recomienda a todos los participantes tomar el ejercicio con seriedad, siguiendo las indicaciones del personal de emergencia y reportando cualquier novedad o punto de mejora detectado durante la evacuación.

