¡Ubicado! El conductor que atropelló a «princesa» va a responder

Resumen: Luego de que se conociera que el conductor inicialmente huyó del lugar, los dueños de la mascota confirmaron al medio Minuto30 que ya fue ubicado
Minuto30.com .- La historia de la perrita “Princesa”, que murió atropellada en el barrio Aranjuez el pasado 26 de noviembre, ha encontrado un cierre en medio del dolor familiar.
Luego de que se conociera que el conductor inicialmente huyó del lugar, los dueños de la mascota confirmaron al medio Minuto30 que ya fue ubicado y se comprometió a responder por el imprudente acto.
Princesa acompañó a su familia 18 años
“Princesa” fue una perrita que vivió 18 años junto a su familia y encontró la muerte de manera trágica al cruzar la calle para seguir a su dueña.
La localización del conductor responsable brinda un pequeño alivio a la familia, abrumada por la triste pérdida.
Lea también: Exclusivo Fotos y Videos. ¡Justicia por «princesa»! En Aranjuez, atropelló y mató a la perrita y huyó del lugar y en video quedó
Aquí más Noticias de Medellín
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios