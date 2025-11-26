Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Luego de que se conociera que el conductor inicialmente huyó del lugar, los dueños de la mascota confirmaron al medio Minuto30 que ya fue ubicado

¡Ubicado! El conductor que atropelló a «princesa» va a responder

Minuto30.com .- La historia de la perrita “Princesa”, que murió atropellada en el barrio Aranjuez el pasado 26 de noviembre, ha encontrado un cierre en medio del dolor familiar.

Luego de que se conociera que el conductor inicialmente huyó del lugar, los dueños de la mascota confirmaron al medio Minuto30 que ya fue ubicado y se comprometió a responder por el imprudente acto.

Princesa acompañó a su familia 18 años

“Princesa” fue una perrita que vivió 18 años junto a su familia y encontró la muerte de manera trágica al cruzar la calle para seguir a su dueña.

La localización del conductor responsable brinda un pequeño alivio a la familia, abrumada por la triste pérdida.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: Exclusivo Fotos y Videos. ¡Justicia por «princesa»! En Aranjuez, atropelló y mató a la perrita y huyó del lugar y en video quedó

Aquí más Noticias de Medellín