¡Justicia por «princesa»! En Aranjuez, atropelló y mató a la perrita y huyó del lugar y en video quedó

Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    Exclusivo Fotos y Videos

    La perrita llevaba 18 años con su familia y la pérdida los ha dejado embargados en una profunda tristeza

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: El desgarrador suceso ocurrió el jueves 25 de noviembre en la carrera 53A con calle 88, cuando la perrita venía detrás de su dueña, una adulta mayor, y un conductor la atropelló violentamente. En el video se ve cuando incluso pasa por encima de ella.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una profunda tristeza embarga a una familia en el barrio Aranjuez Los Álamos de Medellín, tras la trágica muerte de su perrita, que llevaba 18 años siendo parte de su hogar.

    El desgarrador suceso ocurrió el jueves 25 de noviembre en la carrera 53A con calle 88, cuando la perrita venía detrás de su dueña, una adulta mayor, y un conductor la atropelló violentamente. En el video se ve cuando incluso pasa por encima de ella.

    Momento en que la perrita es atropellada por el vehículo que huyó del lugar sin auxiliar a princesa

    La mascota alcanzó a subirse a la acera de su casa, pero sufrió heridas internas mortales que le causaron la muerte en el lugar, dejando a la familia completamente destrozada.

    El dolor se agrava por la actitud del responsable del atropellamiento. La dueña del animal intentó advertirle: “Mi mamá le dice que atropelló la perrita y el conductor lo que hace es acelerar más a fondo y huir”, relató un familiar a Minuto30.com.

    La pérdida ha sido especialmente dura para los más vulnerables de la casa. “No sabes el dolor que sentimos y más el niño de mi casa que tiene 5 años, está inconsolable”, expresaron.

    La grave situción ya fue denunciada ante las autoridades pertinentes.

