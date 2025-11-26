Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Justicia por «princesa»! En Aranjuez, atropelló y mató a la perrita y huyó del lugar y en video quedó

Minuto30.com .- Una profunda tristeza embarga a una familia en el barrio Aranjuez Los Álamos de Medellín, tras la trágica muerte de su perrita, que llevaba 18 años siendo parte de su hogar.

El desgarrador suceso ocurrió el jueves 25 de noviembre en la carrera 53A con calle 88, cuando la perrita venía detrás de su dueña, una adulta mayor, y un conductor la atropelló violentamente. En el video se ve cuando incluso pasa por encima de ella.

La mascota alcanzó a subirse a la acera de su casa, pero sufrió heridas internas mortales que le causaron la muerte en el lugar, dejando a la familia completamente destrozada.

El dolor se agrava por la actitud del responsable del atropellamiento. La dueña del animal intentó advertirle: “Mi mamá le dice que atropelló la perrita y el conductor lo que hace es acelerar más a fondo y huir”, relató un familiar a Minuto30.com.

La pérdida ha sido especialmente dura para los más vulnerables de la casa. “No sabes el dolor que sentimos y más el niño de mi casa que tiene 5 años, está inconsolable”, expresaron.

La grave situción ya fue denunciada ante las autoridades pertinentes.

