Uber cumplió: devolvió «el excedente» de la millonaria carrera entre el Aeropuerto y Sabaneta

Imagen del recorrido por el que cobró una app de transporte más de millón seiscientos mil pesos. Foto tomada de @Johan_CoyR

Resumen: Lo que debía ser un trayecto cotidiano desde el Aeropuerto José María Córdova hasta el sur del Valle de Aburrá se convirtió en una pesadilla financiera para el ciudadano Johan Coy por cuenta de un cobro excesivo de Uber

Minuto30.com .- La plataforma Uber reconoció oficialmente un error técnico en sus sistemas de cobro tras la denuncia de un usuario en Medellín, a quien se le facturó una cifra astronómica que superó los 1.6 millones de pesos por un solo trayecto. El incidente, que inicialmente fue reportado como una pesadilla financiera por el ciudadano Johan Coy, escaló hasta las directivas de la compañía en Colombia, quienes confirmaron a Minuto30.com que, tras auditar el caso, la tarifa de $1.624.942 COP era errónea y ya se ha procedido con el reembolso total del excedente.

Lo que debía ser un trayecto cotidiano desde el Aeropuerto José María Córdova hasta el sur del Valle de Aburrá se convirtió en una pesadilla financiera para el ciudadano Johan Coy. A través de sus redes sociales, el usuario denunció un cobro desproporcionado por parte de la plataforma Uber, que pasó de una tarifa estimada de $127.460 a un cobro real de $1.624.942 COP.

La magnitud del error, que multiplicó por doce el valor inicial, no solo afectó el bolsillo del ciudadano, sino que encendió el debate sobre la seguridad de las transacciones automáticas en aplicaciones de transporte. Ante la presión digital y la gravedad del caso, la empresa finalmente se pronunció.

El error del millón y medio de pesos

Tras la viralización de la denuncia el pasado domingo, la plataforma contactó a Minuto30 y se pronunció sobre la irregularidad en este servicio. La empresa confirmó que, tras realizar una auditoría interna del viaje de Coy, efectivamente se trató de un error en el procesamiento de la tarifa.

En un comunicado oficial enviado a esta redacción, el equipo de Uber en Colombia reconoció el fallo:

“Una vez el usuario realizó el reporte, el caso fue escalado y trabajamos en su resolución, lo que permitió el reembolso correspondiente”.

La compañía aseguró que el proceso de devolución del dinero ya fue ejecutado, aunque el tiempo en que se vea reflejado dependerá de los ciclos de la entidad bancaria del usuario.

