Resumen: Personero de Briceño interpone tutela contra el Gobierno Petro por inacción de la Uariv ante más de 2.100 desplazados. Exigen ayuda humanitaria inmediata.

Personero demanda al Gobierno Petro por ‘negligencia’ por los más de 2 mil desplazados de Briceño, Antioquia

El personero municipal de Briceño, Antioquia, Wilmer Moreno Sánchez, no encontró otra vía que la judicial para exigir la atención inmediata del Gobierno Nacional a la grave crisis humanitaria que enfrenta su municipio.

El funcionario interpuso una acción de tutela en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, debido a la presunta inacción de la Unidad para las Víctimas (Uariv) frente a la emergencia de los 2.156 desplazados que llegaron a la cabecera municipal desde el pasado sábado.

La tutela se interpuso al considerar la «presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital, igualdad, asistencia y protección a la población desplazada» de 23 veredas, quienes huyeron por órdenes y combates del Frente 36 de las disidencias de las FARC.

El personero y el alcalde local, Noé Espinosa, han manifestado su profunda preocupación por la ausencia de la Uariv en el territorio.

La acción legal no solo apunta contra la Uariv, sino que se extiende a la Presidencia de la República, el Ministerio de la Igualdad y Equidad, el Ministerio del Interior y el Departamento de la Prosperidad Social, exigiendo su intervención inmediata.

El Juzgado, a cargo de la jueza Stella Góngora Serrano, ha respondido a la tutela, dando un plazo de tres días hábiles a las entidades gubernamentales para que se pronuncien sobre la acción judicial y justifiquen su ausencia de atención.

Lo que busca el personero es que la Uariv brinde «de manera inmediata, continua y subsidiaria la ayuda humanitaria de emergencia en alimentación, alojamiento temporal, kits de aseo a las más de mil (1.000) familias» sin condicionar esta asistencia a la entrega de un censo definitivo o depurado.

La situación en Briceño es crítica: la gran mayoría de los desplazados, entre los que se cuentan al menos 500 niños y 333 adultos mayores, están durmiendo en colchonetas en cinco albergues improvisados, a la espera de una respuesta concreta del Gobierno.

