Con goleada la Selección Colombia Femenina debutó en la Conmebol Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina de Mayores, dirigida por Ángelo Marsiglia, tuvo un debut exitoso y contundente en la CONMEBOL Liga de Naciones al golear a Perú en condición de local.
El equipo nacional dominó el partido desde el primer minuto, imponiendo su juego y controlando la posesión del balón, para la victoria 4-1.
La superioridad de la ‘Sele’ se tradujo rápidamente en el marcador. Tras una conexión entre Leicy Santos e Ilana Izquierdo, esta última fue derribada en el área, resultando en un penal que Leicy Santos (6’) convirtió en el primer gol.
A pesar de buscar ampliar la ventaja, Colombia se encontró con una defensa peruana muy cerrada, manteniendo el 1-0 hasta el descanso.
El inicio del segundo tiempo trajo el empate para la visita al minuto 47. No obstante, el gol peruano no desestabilizó a las dirigidas por Marsiglia, quien realizó movimientos estratégicos que resultaron cruciales.
Los cambios introducidos impulsaron la ofensiva y los goles volvieron a caer para Colombia.
Daniela Montoya (74’) devolvió la ventaja a la selección (2-1). En el cierre del encuentro, el combinado nacional selló la goleada con dos anotaciones.
También marcaron Leicy Santos (89’) firmó su doblete y Ivonne Chacón (89’) cerró el marcador.
Colombia formó con Katerine Tapia (A); Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Loren Bedoya, Ilana Izquierdo, Leicy Santos; Manuela Pavi, Wendy Bonilla y Valerin Loboa.
Con estos tres puntos en el bolsillo, la Selección Colombia Femenina se prepara ahora para su próximo desafío, donde enfrentará a Ecuador en condición de visitante el próximo 28 de octubre a las 6:00 p.m.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.