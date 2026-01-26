Resumen: En su segundo concierto en Medellín, Bad Bunny sorprendió al público con un homenaje a Yeison Jiménez al interpretar de manera instrumental Aventurero. El momento, cargado de emoción, se viralizó en redes y generó una sentida reacción de su hermana Heidy Jiménez, quien expresó el dolor de la familia y agradeció el respeto y reconocimiento que colegas y seguidores continúan mostrando hacia el legado del artista.

“Tus colegas te aman”: El emotivo mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras el tributo de Bad Bunny

El segundo concierto de Bad Bunny en Medellín dejó un momento que trascendió el espectáculo musical y se convirtió en un gesto de memoria y respeto. Durante su presentación en el estadio Atanasio Girardot, en el marco de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, el artista puertorriqueño rindió homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez, generando una fuerte reacción entre el público y, posteriormente, en su familia.

El tributo se produjo cuando la banda interpretó de manera instrumental Aventurero, uno de los temas más representativos del artista colombiano. El estadio acompañó el momento con aplausos y cánticos, en una escena cargada de emoción que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue replicada por miles de asistentes.

Horas después, Heidy Jiménez, hermana del cantante fallecido, reaccionó a través de sus historias de Instagram, donde compartió fragmentos del concierto junto a un mensaje íntimo. En su publicación, expresó que su hermano “siempre se ha merecido lo mejor” y resaltó el afecto y reconocimiento que sigue recibiendo por parte de sus colegas dentro de la industria musical.

Heidy también dejó ver el duelo que atraviesa la familia, al expresar que aún le cuesta aceptar lo ocurrido y que la ausencia de su hermano “duele cada día con más intensidad”, palabras que conmovieron a seguidores y fanáticos del intérprete, quienes respondieron con mensajes de apoyo y solidaridad.

El gesto de Bad Bunny fue ampliamente destacado por usuarios en redes sociales, quienes resaltaron el respeto entre artistas de distintos géneros y valoraron que una figura internacional dedicara un espacio de su espectáculo para honrar a un referente de la música popular colombiana.

que si estoy llorando porque bad bunny le hizo un homenaje a Yeison Jiménez? Obvio, como te amo mi Medellín. pic.twitter.com/CZ3bNC4fqe — Caroline | -67 (@ahnhaze) January 25, 2026

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo cuando se dirigía a cumplir compromisos artísticos. Desde entonces, su legado ha sido recordado con múltiples homenajes tanto en escenarios musicales como en plataformas digitales, mientras su familia ha optado por vivir el duelo de manera discreta. Las cenizas del cantante fueron trasladadas a Manzanares, su ciudad natal, donde allegados y seguidores pudieron despedirse.

El homenaje vivido en Medellín se suma a los actos que mantienen viva la memoria del artista y confirma el impacto que su música dejó en el país. Para muchos asistentes, el momento se convirtió en uno de los instantes más emotivos del paso de Bad Bunny por la capital antioqueña y en una muestra de respeto que trascendió el concierto.