¡Se pasó de copas! El cantante Zion terminó detenido en Puerto Rico

Resumen: El cantante Zion fue arrestado en Puerto Rico tras dar positivo en una prueba de alcoholemia con 0,27%. Manejaba una camioneta RAM 2023.

El pasado domingo 25 de enero, Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido internacionalmente como Zion, fue detenido por las autoridades en el municipio de Río Grande, en Puerto Rico, luego de ser sorprendido conduciendo su camioneta de alta gama en un estado de embriaguez que superaba ampliamente los niveles permitidos por la ley de tránsito.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, la intervención ocurrió cerca de las 10:26 p.m. en la carretera PR-66. Zion se desplazaba en una lujosa camioneta Dodge RAM 1500 negra, modelo 2023, cuando los agentes de la División de Patrulla de Carreteras detectaron comportamientos sospechosos al volante.

Al realizarle la prueba de alcoholemia, el resultado arrojó un contundente 0,27% de alcohol en la sangre, una cifra alarmante considerando que el límite legal es mucho menor.

Debido a su evidente estado de embriaguez, el cantante Zion de 44 años, fue trasladado de inmediato al cuartel de Río Grande bajo custodia policial.

El comandante Carlos Nazario explicó que, aunque inicialmente se investigaba otra denuncia en la zona, el foco cambió al notar las condiciones físicas del artista frente al volante.

Este nuevo escándalo judicial se suma a los antecedentes de Ortiz, quien en 2019 ya había sido detenido en Miami por una situación similar.

Además, la noticia genera preocupación entre sus seguidores, recordando que apenas en octubre de 2025 el intérprete de “Zun Da Da” había estado hospitalizado con traumas de cuidado tras sufrir un grave accidente.

El caso ya está en manos del fiscal Pedro Vargas, quien determinará la imputación de cargos criminales contra el reguetonero en los próximos días. Mientras Zion permanece a la espera de las decisiones judiciales, su equipo de trabajo no ha emitido declaraciones oficiales sobre este nuevo tropiezo con la justicia que pone en duda su responsabilidad vial.

