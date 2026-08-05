Resumen: Autoridades realizaron un operativo contra el contrabando en el centro comercial La Sabana, en Bogotá, donde inspeccionaron cinco establecimientos y seis bodegas. La DIAN aprehendió 1.271 bultos de licores, cigarrillos y tecnología, avaluados en cerca de $1.400 millones. Además, el Invima encontró licor vencido y los propietarios podrán presentar documentos para acreditar la legalidad de los productos.

Megaoperativo en el centro de Bogotá: incautan mercancía de contrabando por $1.400 millones

Un operativo realizado durante la madrugada en el centro de Bogotá terminó con la aprehensión de mercancía extranjera avaluada comercialmente en cerca de $1.400 millones, luego de que las autoridades detectaran productos que no contaban con la documentación requerida para acreditar su legal importación y permanencia en el país.

La intervención tuvo lugar en el centro comercial La Sabana, ubicado en la localidad de Los Mártires, como parte de las acciones adelantadas para combatir el contrabando y verificar la legalidad de mercancías de origen extranjero comercializadas en esta zona de la ciudad.

En el procedimiento participaron de manera conjunta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Invima y la Policía Metropolitana de Bogotá.

En total, fueron desplegados más de 80 uniformados de diferentes especialidades, además de funcionarios de la DIAN, quienes estuvieron a cargo de las inspecciones.

Inspeccionaron establecimientos y bodegas

Durante la intervención fueron revisados 11 puntos, correspondientes a cinco establecimientos comerciales y seis bodegas. Allí, los funcionarios encontraron mercancía que no tenía los documentos necesarios para demostrar su ingreso legal y permanencia en territorio colombiano.

A partir de los hallazgos, la DIAN impuso una medida cautelar de aprehensión sobre 1.271 bultos de mercancía, entre los que se encontraban licores, cigarrillos y artículos de tecnología.

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Los productos fueron retirados del centro comercial y trasladados en más de cinco camiones para continuar con el proceso administrativo de verificación correspondiente.

La diligencia también permitió detectar una situación relacionada con la seguridad de los consumidores. Durante la inspección, funcionarios del Invima encontraron licor vencido, por lo que este producto quedó a disposición de las autoridades competentes, debido al riesgo que puede representar para la salud de quienes lo consuman.

Comerciantes podrán acreditar la procedencia de los productos

Durante el procedimiento se registraron momentos de inconformidad por parte de algunos comerciantes frente a la intervención. Ante esta situación, las entidades participantes señalaron que se trataba de un procedimiento administrativo establecido en la ley, orientado a combatir el contrabando, proteger a los consumidores y fortalecer el comercio legal.

Las autoridades precisaron que la medida de aprehensión no significa que los propietarios hayan perdido de manera definitiva la mercancía. Dentro de los términos establecidos por la normatividad, podrán presentar la documentación necesaria para demostrar su legal importación y permanencia en el país.

Con base en esa revisión se determinará el curso del proceso. Si los propietarios logran acreditar la procedencia legal de los productos, se continuará con el trámite correspondiente. De lo contrario, el procedimiento seguirá adelante conforme a las disposiciones establecidas para estos casos.

El operativo hace parte de las acciones de control adelantadas en Bogotá para verificar el cumplimiento de las normas aduaneras y evitar la comercialización de mercancías que no acrediten su ingreso legal al país, al tiempo que se busca proteger el comercio formal y las finanzas públicas.