Tragedia en Bahía Solano: tres turistas ahogados y uno sigue desaparecido

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Tres turistas murieron ahogados en playas de Bahía Solano y una cuarta persona sigue desaparecida. Autoridades insisten en extremar precauciones en zonas de baño.

El corregimiento de El Valle, en Bahía Solano (Chocó), vivió una de sus jornadas más dolorosas tras el hallazgo de tres turistas ahogados y la desaparición de una cuarta persona durante una jornada de baño en sus playas.

Pese a los esfuerzos de la comunidad local por prestar primeros auxilios, las víctimas no lograron sobrevivir.

La Alcaldía de Bahía Solano identificó a los fallecidos como Edinson, Nicolás Fernández y Ana María. El alcalde Leonel Valencia Pinilla expresó sus condolencias a las familias y reiteró el llamado a la prudencia en las playas del municipio.

“Lamentamos profundamente esta tragedia y acompañamos a las familias en su dolor. Reiteramos la importancia de respetar las señales de precaución y hacer uso de las zonas habilitadas para bañistas”, indicó el mandatario a través de un comunicado y un video difundido en redes sociales.

Organismos de socorro, junto a la comunidad, mantienen activa la búsqueda de la cuarta persona desaparecida.

Lea también: Conductor pierde el control y choca contra una vivienda en Villa Hermosa

La Dirección General Marítima (Dimar) advirtió recientemente sobre fuertes mareas en el Pacífico colombiano, lo que aumenta el riesgo de incidentes en zonas costeras.

Además del acompañamiento a las familias, la administración municipal reforzó las recomendaciones a turistas y prestadores de servicios: supervisar a los menores en el agua, evitar nadar en zonas prohibidas, moderar el consumo de alcohol y contratar servicios turísticos solo con operadores legales.

Bahía Solano permanece en alerta mientras se espera un nuevo reporte oficial sobre la búsqueda de la persona desaparecida.

Más noticias de Colombia