Resumen: Un conductor perdió el control de un vehículo integrado al sistema Metro y chocó violentamente contra una casa en el Barrio La Libertad de Medellín. No hubo heridos, pese a la magnitud.

Conductor pierde el control y choca contra una vivienda en Villa Hermosa

Un grave accidente vehicular estuvo a punto de convertirse en una tragedia en el Barrio La Libertad de Medellín, Villa Hermosa. Un conductor perdió el control de su vehículo, que está integrado al sistema Metro, y terminó colisionando violentamente contra una vivienda.

A pesar de la magnitud del impacto, las autoridades de tránsito confirmaron que, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ni entre los ocupantes del vehículo ni dentro de la residencia.

El vehículo sufrió graves daños tras el choque. Fue necesaria la intervención de una grúa para poder retirarlo de la estructura de la casa.

Las autoridades indicaron que, debido a la ubicación del suceso, no se cuenta con registro en las cámaras de seguridad oficiales para establecer las causas exactas de la pérdida de control por parte del conductor.

La investigación se enfocará ahora en el testimonio del conductor y el peritaje técnico del vehículo.

