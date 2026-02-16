Resumen: Un turista sueco denunció haber sido drogado y robado por un falso guía en Medellín. Perdió pertenencias de alto valor y denunció falta de atención policial.

Turista sueco denuncia que fue drogado y saqueado por falso guía en Medellín

Lo que prometía ser un viaje de ensueño por la “Ciudad de la Eterna Primavera” terminó en una traumática experiencia para un turista sueco de 26 años.

El extranjero denunció haber sido víctima de un elaborado engaño perpetrado por un hombre que se hizo pasar por guía turístico. Tras contactarlo para recorrer sectores como El Poblado y Provenza, el delincuente se ganó su confianza para terminar drogándolo dentro de su propia habitación de hotel, llevándose pertenencias valoradas en miles de dólares.

Según el relato de la víctima, tras una tarde de caminata, regresaron al hotel debido a la lluvia. Allí, el supuesto acompañante ofreció bebidas alcohólicas que, sospechosamente, fueron entregadas por un tercero y no por un servicio de mensajería oficial.

Minutos después, el joven perdió el conocimiento. Al despertar una hora más tarde en un sofá del hotel, presuntamente descubrió que sus zapatos habían desaparecido y su ropa estaba puesta al revés, señal de que fue manipulado mientras estaba indefenso.

El supuesto guía turístico huyó con un computador MacBook, dos celulares, una cámara GoPro y dinero en efectivo, además de realizar transacciones bancarias no autorizadas. Pese a la gravedad, el turista manifestó su frustración por la respuesta de la Policía, asegurando que no tomaron el caso con seriedad.

Con un promedio de 44 extranjeros drogados al año en Medellín, las autoridades insisten en no aceptar bebidas de desconocidos y contratar únicamente servicios certificados para evitar caer en este tipo de redes criminales que hoy tienen al joven sueco pidiendo justicia desde su país natal.

