Con la mira en Los Ángeles 2028, la Selección Colombia de Ciclismo inicia su asalto al podio continental

La Selección Colombia de Pista ya se encuentra en territorio austral para afrontar el Campeonato Panamericano de Pista Élite, que se celebrará en el Velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile.

Del 18 al 22 de febrero, el equipo nacional medirá fuerzas con los mejores exponentes del continente en las modalidades de velocidad y semifondo.

Bajo la dirección técnica de John Jaime González, la delegación busca consolidar su dominio regional y seguir sumando puntos vitales en el ranking internacional, manteniendo la inercia del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

La nómina cafetera está compuesta por 13 ciclistas que combinan la veteranía de figuras consagradas con la energía de nuevos talentos.

El bloque de velocidad cuenta con referentes de talla mundial como Kevin Santiago Quintero, actual campeón panamericano del keirin, y la joven estrella Stefany Cuadrado, medallista mundial.

Junto a ellos, corredores como Santiago Ramírez, Cristian Ortega y Juliana Gaviria buscarán imponer su potencia en la madera chilena.

Por el lado del semifondo, la experiencia de Juan Esteban Arango y Brayan Sánchez se unirá al debut en categoría élite de Luciana Osorio, quien llega tras una exitosa etapa juvenil.

La acción en el velódromo comenzará este miércoles con las clasificaciones de persecución por equipos y las finales de velocidad por equipos y scratch femenino.

El calendario avanzará con jornadas intensas el jueves y viernes, donde se definirán títulos en keirin, eliminación y ómnium.

Durante el fin de semana, el certamen alcanzará su clímax con la resolución de las pruebas de sprint, kilómetro y la siempre espectacular madison, cerrando el domingo una programación que exige el máximo nivel técnico y resistencia física a los competidores.

Este compromiso representa un desafío de superación para el equipo colombiano, que en la edición anterior de Los Ángeles 2025 logró una cosecha histórica de 20 medallas.

En aquella ocasión, aunque Colombia fue el país con mayor número de preseas totales, se ubicó en la tercera posición del medallero general.

En esta nueva cita en Santiago, el objetivo es transformar ese volumen de podios en títulos continentales que le permitan escalar a lo más alto de la clasificación general y ratificar su estatus como potencia del ciclismo de pista en América.

