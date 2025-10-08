Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un turista estadounidense y una mujer resultaron heridos de bala en un intento de hurto en la vía El Peñol-Guatapé. El extranjero recibió 6 impactos. La Policía capturó a uno de los sospechosos que huía en motocicleta.

Turista estadounidense queda gravemente herido tras tiroteo por intento de robo de joyas en El Peñol

Un intento de hurto en la vía que conecta a El Peñol con Guatapé terminó en un tiroteo que dejó a dos personas heridas, incluyendo a un turista extranjero en estado grave.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, 7 de octubre, cuando dos hombres en motocicleta intentaron robar las joyas de un ciudadano estadounidense y la mujer que lo acompañaba.

El ciudadano extranjero, identificado como Emmanuel, recibió al menos seis impactos de arma de fuego en varias partes del cuerpo, al oponerse al robo. Debido a la gravedad de las heridas, el turista fue trasladado de urgencia a Rionegro para recibir atención médica especializada.

En el mismo incidente resultó herida Jennifer, una ciudadana oriunda de Medellín, quien sufrió una lesión.

Inmediatamente después del asalto, las autoridades activaron un “plan candado” en la zona. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los dos sospechosos huyendo en una motocicleta.

Un operativo permitió la captura de uno de los sospechosos. El sujeto quedó a disposición de las autoridades competentes.

La Policía continúa la búsqueda del segundo delincuente para esclarecer por completo el hecho ocurrido en esta importante ruta turística de Antioquia.

