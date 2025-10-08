Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La baja intensidad del movimiento explicaría por qué el mismo Servicio Geológico tardó más de media hora en emitir su boletín oficial, un hecho inusual.

¿Tan pacitico fue que ni el Servicio Geológico lo sintió? Tembló en el occidente de Antioquia

Minuto30.com .- Más de media hora se demoró el Servicio Geológico Colombiano para confirmar un evento sísmico en el departamento de Antioquia este 8 de octubre de 2025.

El temblor se registró a las 08:56 a.m. (hora local) y tuvo una magnitud muy baja, de solo 2.7; solo hasta las 9:23 de la mañana fue publicado el reporte oficial.

El epicentro se ubicó en el municipio de Frontino, Antioquia, con una profundidad superficial (menor a 30 km).

La baja intensidad del movimiento explicaría por qué el mismo Servicio Geológico tardó más de media hora en emitir su boletín oficial, un hecho inusual.

Dada su leve magnitud, el sismo fue probablemente imperceptible para la mayoría de la población en la zona.

Reporte del Servicio Geológico, media hora después

Aquí más Notiicas de Antioquia