Fiesta en planchón terminó en tragedia: buscan a turista desaparecido en embalse de Guatapé

Resumen: Autoridades buscan a un turista desaparecido en el embalse de El Peñol, Antioquia, tras un presunto caso de inmersión ocurrido durante una fiesta en un planchón.

Las autoridades y organismos de socorro adelantan este lunes 25 de mayo labores de búsqueda para ubicar a un turista desaparecido en una inmersión en el embalse de El Peñol, Antioquia.

El caso ocurrió en el sector El Marial, jurisdicción del municipio de El Peñol, donde la víctima participaba en una fiesta que se realizaba a bordo de un planchón sobre las aguas del embalse.

Según información conocida por habitantes de la zona, el turista desaparecido habría caído al agua durante el encuentro recreativo y desde ese momento no volvió a ser visto, lo que generó la alerta entre las personas que se encontraban en el lugar.

Tras conocerse la situación, organismos de emergencia iniciaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar el cuerpo de la víctima. Las labores comenzaron en la mañana de este lunes con apoyo de socorristas y personal especializado en este tipo de emergencias acuáticas.

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Hasta ahora, las autoridades no han confirmado la identidad del turista desaparecido ni han entregado mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

El embalse de El Peñol y Guatapé es uno de los destinos turísticos más visitados de Antioquia, especialmente durante fines de semana y temporadas de descanso, donde frecuentemente se realizan recorridos náuticos, fiestas privadas y actividades recreativas en el agua.

Sin embargo, las autoridades han reiterado en varias oportunidades el llamado a extremar las medidas de seguridad durante este tipo de actividades, especialmente en embarcaciones recreativas y espacios donde hay consumo de licor.

Mientras avanzan las labores de búsqueda en el sector El Marial, las autoridades continúan recopilando información y testimonios para esclarecer lo ocurrido y determinar las condiciones en las que se presentó la emergencia.

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