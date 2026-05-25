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    Enmaletado, embolsado, descuartizado y en descomposición: hallaron cuerpo en Manrique

    El descubrimiento se dio gracias a la llamada de una persona que transitaba por el sector y se percató del nausebundo olor que emanaba de una maleta

    Publicado por: SoloDuque

    embolsado crimen muerto
    Imagen tomada de archivo para ilustrar la nota
    Enmaletado, embolsado, descuartizado y en descomposición: hallaron cuerpo en Manrique

    Resumen: El descubrimiento se dio gracias a la llamada de una persona que transitaba por el sector y se percató del nausebundo olor que emanaba de una maleta

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En las últimas horas se conoció que fue reportado el hallazgo de un cadáver en alto estado de descomposición en zona boscosa del barrio Versalles II, ubicado en la comuna Manrique, al nororiente de Medellín.

    El descubrimiento se dio gracias a la llamada de una persona que transitaba por el sector y notificó a la Policía Nacional sobre un olor nauseabundo y penetrante que provenía de un equipaje abandonado entre la maleza.

    Detalles de la escena

    Al llegar al lugar de los hechos para verificar la información, los uniformados confirmaron la presencia de restos humanos bajo condiciones específicas de ocultamiento:

    Envoltorio: El cuerpo se encontraba al interior de varios costales de fibra en colores azul, rojo, amarillo y negro.

    Contenedor principal: Los costales estaban introducidos dentro de una maleta de viaje color vinotinto, equipada con rodachinas negras.

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    Incertidumbre sobre la identidad y causa de muerte

    Debido al avanzado grado de descomposición en el que fue encontrado el cadáver, no se logró determinar en la escena del hallazgo datos básicos sobre la víctima.

    En el momento, no fue posible establecer el sexo, la edad aproximada, las características morfológicas ni las señales particulares de la persona fallecida.

    El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde un equipo de expertos forenses adelantará las necropsias y estudios dactilares o de ADN necesarios para lograr su identificación y esclarecer las causas exactas del deceso.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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