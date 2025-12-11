Resumen: Medellín impulsa el turismo con enfoque de género para fortalecer el liderazgo femenino y reducir brechas laborales en el sector.

La apuesta que está cambiando el turismo en Medellín: mujeres lideran la nueva ruta hacia la igualdad

La Alcaldía de Medellín avanza en una estrategia que busca transformar el turismo desde los territorios con un enfoque de género, fortaleciendo el liderazgo femenino y reduciendo las brechas laborales que históricamente han afectado a las mujeres en este sector.

Se trata de una apuesta que por primera vez cuenta con un equipo territorial dedicado exclusivamente a sensibilizar a emprendimientos, operadores y comunidades sobre prácticas de Turismo Responsable con enfoque de género, en articulación con el programa Global de ONU Mujeres Ciudades Seguras.

El Proyecto Estratégico de Turismo Responsable con Enfoque de Género integra las acciones de las secretarías de las Mujeres y de Turismo y Entretenimiento, con el objetivo de promover la formalización, mejorar las condiciones laborales y abrir caminos para que más mujeres ocupen roles de decisión dentro de la cadena turística.

Según cifras del Observatorio de Igualdad de Género para las Mujeres de Medellín, con datos procesados del DANE, ellas concentran la mayoría del empleo en alimentos y bebidas (68%), alojamiento (59%) y agencias de viaje (5 %). Sin embargo, también son los subsectores con mayor informalidad, llegando al 84,3% en algunos casos, lo que evidencia una feminización de la precariedad laboral.

“Las mujeres están transformando el turismo desde sus territorios, con proyectos que generan impacto social, desarrollo y sostenibilidad. Pero aún enfrentan desigualdades que debemos corregir”, señaló la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina.

La alcaldía de Medellín busca cerrar estas brechas y consolidar un modelo turístico más seguro, justo y equitativo, que reconozca el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo de Medellín.

