Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

El fútbol colombiano se paraliza este fin de semana con la disputa de la final de la Copa BetPlay, que enfrentará a los dos gigantes de Antioquia: Atlético Nacional y el DIM.

El conjunto ‘verdolaga’ llega a esta instancia con la clara ambición de levantar su octavo título en este certamen, una cifra que reafirmaría su dominio histórico en la competición.

Además, conseguir esta copa significaría el segundo logro del año para Nacional, que ya celebró en el mes de enero con la obtención de la Superliga, inyectando un aliciente extra a este crucial compromiso.

Para figuras emblemáticas como el experimentado mediocampista Diego Arias, hoy oficiando como técnico, esta final tiene un tinte especial.

Arias ha manifestado su deseo de cerrar la temporada con un broche de oro, y qué mejor manera de hacerlo que alzando un trofeo y, más importante aún, superando al rival de patio en el partido decisivo.

Esta rivalidad histórica eleva la temperatura de la final, convirtiéndola en un verdadero clásico que trasciende la simple disputa de un campeonato.

Aunque el título de la Copa BetPlay no entrega mayor premio para ninguno de los dos clubes, el valor de la victoria reside en el prestigio y el récord.

Para Atlético Nacional, ampliar su palmarés y poner una octava Copa BetPlay en sus vitrinas es una prioridad que consolida su leyenda a nivel nacional.

Por su parte, el DIM buscará con todas sus fuerzas arruinar la fiesta del rival y sumar un nuevo título a su escudo en un duelo que promete emociones fuertes.

El camino hacia la gloria comenzará a trazarse este sábado 13 de noviembre con el partido de ida.

El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot, teniendo a Atlético Nacional como anfitrión.

