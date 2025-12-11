Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

    • Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

    Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico
    Atlético Nacional, de local, arranca este sábado 13 de noviembre, el camino a su octavo título de la Copa BetPlay ante el DIM. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

    Resumen: La final de la Copa BetPlay paralizará el fútbol colombiano este fin de semana al enfrentar a los dos equipos más grandes de Antioquia, Atlético Nacional y el DIM, en un clásico cargado de rivalidad e historia, donde Nacional busca su octavo título en el certamen para consolidar su dominio y sumar su segundo logro del año, mientras que el DIM luchará por arruinar la fiesta del rival y obtener un nuevo trofeo, comenzando la disputa de la gloria este sábado 13 de noviembre con el partido de ida en el Estadio Atanasio Girardot.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El fútbol colombiano se paraliza este fin de semana con la disputa de la final de la Copa BetPlay, que enfrentará a los dos gigantes de Antioquia: Atlético Nacional y el DIM.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El conjunto ‘verdolaga’ llega a esta instancia con la clara ambición de levantar su octavo título en este certamen, una cifra que reafirmaría su dominio histórico en la competición.

    Además, conseguir esta copa significaría el segundo logro del año para Nacional, que ya celebró en el mes de enero con la obtención de la Superliga, inyectando un aliciente extra a este crucial compromiso.

    Para figuras emblemáticas como el experimentado mediocampista Diego Arias, hoy oficiando como técnico, esta final tiene un tinte especial.

    Arias ha manifestado su deseo de cerrar la temporada con un broche de oro, y qué mejor manera de hacerlo que alzando un trofeo y, más importante aún, superando al rival de patio en el partido decisivo.

    Esta rivalidad histórica eleva la temperatura de la final, convirtiéndola en un verdadero clásico que trasciende la simple disputa de un campeonato.

    Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

    Aunque el título de la Copa BetPlay no entrega mayor premio para ninguno de los dos clubes, el valor de la victoria reside en el prestigio y el récord.

    Para Atlético Nacional, ampliar su palmarés y poner una octava Copa BetPlay en sus vitrinas es una prioridad que consolida su leyenda a nivel nacional.

    Por su parte, el DIM buscará con todas sus fuerzas arruinar la fiesta del rival y sumar un nuevo título a su escudo en un duelo que promete emociones fuertes.

    El camino hacia la gloria comenzará a trazarse este sábado 13 de noviembre con el partido de ida.

    El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot, teniendo a Atlético Nacional como anfitrión.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? El crack de Atlético Nacional en la órbita Xeneize

    Atlético Nacional anuncia prioridad y precios preferenciales para abonados en la venta de boletas para la final de la Copa

    El DIM hizo el ‘favor’ pero Atlético Nacional no aprovechó: Cayó 3-2 contra América

    ¡El verde necesita ganar! Titulares de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? El crack de Atlético Nacional en la órbita Xeneize

    ¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? El crack de Atlético Nacional en la órbita Xeneize

    Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

    Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

    ¿Van a ir? El DIM definió la venta de su boletería para la final de la Copa BetPlay

    ¿Van a ir? El DIM definió la venta de su boletería para la final de la Copa BetPlay

    Atlético Nacional anuncia prioridad y precios preferenciales para abonados en la venta de boletas para la final de la Copa

    Atlético Nacional anuncia prioridad y precios preferenciales para abonados en la venta de boletas para la final de la Copa

    ¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1

    ¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1


    [grupos] [fixture items="7"]