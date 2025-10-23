Resumen: Turbo completa seis días en alerta roja por las inundaciones causadas por las crecientes de los ríos en Urabá. Dagran entrega ayudas y refuerza jarillones.

¡Turbo bajo el agua! Seis días en alerta roja por las crecientes de los ríos en Urabá

El municipio de Turbo, Antioquia, completa seis días en alerta roja debido a las crecientes de los ríos Turbo, Guadualito, Currulao y Mulatos, que han provocado graves inundaciones y afectaciones en distintas zonas urbanas y rurales del distrito.

Ante la emergencia, el Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia) entregó 352 kits de ayuda humanitaria a la Alcaldía de Turbo para atender a las familias damnificadas por el desbordamiento del río Turbo.

Las ayudas incluyen alimentos, utensilios de cocina, elementos escolares y materiales de construcción, como tejas con sus respectivos amarres, según detalló el director del Dagran, Carlos Ríos Puerta, quien explicó que parte del envío se realizó mediante plataformas tecnológicas aéreas para garantizar la llegada a las zonas más afectadas.

Además, la entidad anunció el apoyo con maquinaria amarilla para reforzar los jarillones deteriorados y aumentar la capacidad hidráulica de los afluentes, con el fin de reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

El Ideam también advirtió que las lluvias continuarán en varias regiones del país, incluido Antioquia, por el desplazamiento de la tormenta tropical Melissa, formada a partir de la onda tropical AL98 sobre el oriente del mar Caribe.

Las autoridades mantienen especial vigilancia en las zonas costeras del Atlántico antioqueño y las laderas de Medellín, donde la humedad del suelo podría incrementar el riesgo de deslizamientos.

