¡Boom científico! Se dispararon las postulaciones a los Premios Medellín Investiga

El talento científico y académico de Medellín sigue marcando la diferencia. En la más reciente convocatoria de los Premios Medellín Investiga 2025, liderados por la Alcaldía de Medellín y Sapiencia, la ciudad registró un aumento del 66% en el número de postulaciones frente al año anterior, alcanzando un total de 173 aspiraciones provenientes de instituciones, grupos de investigación y semilleros.

Del total de propuestas recibidas, 145 fueron admitidas al proceso de evaluación, que se extenderá hasta el próximo 30 de octubre.

Los trabajos presentados abarcan áreas como salud, ingeniería, ciencias administrativas, sostenibilidad, arquitectura y biotecnología, reflejando la diversidad del ecosistema académico y científico local.

En esta edición se entregarán 19 galardones en tres categorías, con una bolsa de $500 millones en incentivos para reconocer la excelencia, el impacto y la trayectoria de quienes impulsan el conocimiento desde la ciencia, la tecnología y la innovación.

El director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, destacó que este crecimiento demuestra “una comunidad viva y rigurosa, conectada con las necesidades del territorio”, e insistió en que la ciudad seguirá fortaleciendo su ecosistema de innovación y formación científica.

Durante dos décadas, los Premios Medellín Investiga han sido un símbolo del compromiso de la capital antioqueña con el desarrollo sostenible y el progreso social a través del conocimiento.

La ceremonia de entrega se realizará a finales de noviembre en la Ciudadela de Occidente (C4TA).

