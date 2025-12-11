Resumen: En Mingueo, La Guajira, la comunidad decapitó a un joven identificado como presunto responsable de la muerte de Shelsy Navarro Ojeda, niña de tres años hallada sin vida. Justicia por mano propia.

Turba enfurecida decapita al presunto responsable de la muerte de una niña de tres años en La Guajira

El cadáver de Shelsy Michel, de tres años, fue encontrado en las inmediaciones de su vivienda tras ser reportada como desaparecida la tarde del pasado miércoles 10 de diciembre, en el corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, en La Guajira.

La menor, según relataron familiares y vecinos, había salido a jugar cerca de su casa cuando desapareció.

Justicia por mano propia por la muerte de la niña de 3 años

La indignación en la comunidad escaló cuando, en la tarde de este jueves 11 de diciembre, habitantes de la zona rural presuntamente identificaron a un adolescente como presunto responsable del homicidio y decidieron tomar la justicia por su cuenta.

El joven, presuntamente capturado por los mismos habitantes, habría sido golpeado apenas lo encontraron. Para el pueblo, había una sola razón para incriminarlo: al parecer vivía en la casa donde apareció el cuerpo de la niña. Ese dato bastó para condenarlo sin derecho a defensa.

La comunidad, enfurecida, solo habría parado los golpes para obligarlo a hablar. En medio del llanto, el joven habría negado ser el responsable. Y presuntamente señaló que el culpable del crimen fue ‘un amigo’; sin embargo, no dio más detalles.

Policía rechazada por la comunidad

Cuando la Policía quiso intervenir y solicitar su entrega, presuntamente fue rechazada con firmeza. “Aquí no lo van a soltar”, habrían repetido los habitantes que ya habían tomado una decisión. Un grupo de hombres en moto se lo habría llevado hacia la parte alta del corregimiento.

En lo alto, presuntamente lo encerraron en una casa de tabla, lo amarraron y lo grabaron llorando. Ante su silencio, los captores habrían resuelto terminar con su vida.

Según informaron medios regionales, el joven habría sido atacado y torturado antes de que las autoridades pudieran efectuar una captura formal. La ejecución habría sido brutal: presuntamente le cortaron la cabeza y la colgaron de un árbol.

Su cadáver fue hallado abandonado, desnudo y con un presunto mensaje escrito en su abdomen que lo señalaba como responsable de la muerte de la niña. El cuerpo habría sido abandonado en un monte cercano con un cartel escrito de manera rudimentaria: “Aquí se paga con la vida”.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, expresó su preocupación por la gravedad de los hechos: “Nada justifica un hecho tan atroz, que hiere a una familia y sacude a todo nuestro departamento”.

“La vida de nuestros niños es sagrada y debe ser protegida sin excepciones. Acompañamos a su familia en este momento de inmenso dolor y reiteramos nuestro compromiso indeclinable con la defensa de la niñez guajira”, agregó.

El Departamento de Policía de La Guajira indicó que hay vigente una recompensa de $50 millones por la captura del presunto responsable, aunque no entregó detalles del sospechoso presuntamente linchado por la comunidad.

