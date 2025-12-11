Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Cómo si fuera saco de boxeo! Turista estadounidense agrede a su novia en un ascensor

Minuto30.om .- La estancia de un turista estadounidense en Río de Janeiro se convirtió en un caso de violencia doméstica grave en menos de 24 horas de haber llegado a Botafogo y en video quedó registrado.

El agresor, identificado como Eric Christian Díaz, atacó brutalmente a su novia, también de nacionalidad estadounidense, en el apartamento de vacaciones que habían alquilado.

La Evidencia del Ascensor

La brutalidad del ataque quedó registrada por las cámaras de seguridad y se viraliza en redes. Las grabaciones del ascensor del edificio captaron el momento en que Díaz le propinó a la víctima múltiples puñetazos, como si fuera “un saco de boxeo”.

En medio del ataque ocurrido también del mismo apartamento, la mujer fue agredida con una patada en la cabeza. Las lesiones fueron tan graves que la víctima necesitó 26 puntos de sutura para cerrar las heridas.

Se espera que las autoridades de Río de Janeiro avancen en la judicialización de Eric Christian Díaz por los cargos de agresión.

Detenido

El agresor, Eric Christian Díaz, fue detenido por las autoridades brasileñas tras la brutal agresión.

La evidencia crucial obtenida de las cámaras de seguridad del ascensor y las graves lesiones de la víctima, permitieron a la policía brasileña actuar con rapidez y proceder a la captura del turista estadounidense.

Actualmente, Díaz se encuentra bajo custodia y a disposición judicial para responder por los cargos de agresión.

