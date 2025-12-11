Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Cómo si fuera saco de boxeo! Turista estadounidense agrede a su novia en un ascensor

    La evidencia crucial fue obtenida de las cámaras de seguridad del ascensor y las graves lesiones de la víctima

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Cómo si fuera saco de boxeo! Turista estadounidense agrede a su novia en un ascensor

    Resumen: La evidencia crucial obtenida de las cámaras de seguridad del ascensor y las graves lesiones de la víctima, permitieron a la policía brasileña actuar con rapidez

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.om .- La estancia de un turista estadounidense en Río de Janeiro se convirtió en un caso de violencia doméstica grave en menos de 24 horas de haber llegado a Botafogo y en video quedó registrado.

    El agresor, identificado como Eric Christian Díaz, atacó brutalmente a su novia, también de nacionalidad estadounidense, en el apartamento de vacaciones que habían alquilado.

    La Evidencia del Ascensor

    La brutalidad del ataque quedó registrada por las cámaras de seguridad y se viraliza en redes. Las grabaciones del ascensor del edificio captaron el momento en que Díaz le propinó a la víctima múltiples puñetazos, como si fuera “un saco de boxeo”.

    En medio del ataque ocurrido también del mismo apartamento, la mujer fue agredida con una patada en la cabeza. Las lesiones fueron tan graves que la víctima necesitó 26 puntos de sutura para cerrar las heridas.

    Se espera que las autoridades de Río de Janeiro avancen en la judicialización de Eric Christian Díaz por los cargos de agresión.

    Detenido

    El agresor, Eric Christian Díaz, fue detenido por las autoridades brasileñas tras la brutal agresión.

    La evidencia crucial obtenida de las cámaras de seguridad del ascensor y las graves lesiones de la víctima, permitieron a la policía brasileña actuar con rapidez y proceder a la captura del turista estadounidense.

    Actualmente, Díaz se encuentra bajo custodia y a disposición judicial para responder por los cargos de agresión.

    Aquí más Noticias Internacionales

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.