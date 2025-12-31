¡Tunjuelito respira! 7.000 metros de espacio público recuperados, menos cambuches y calles más seguras

Resumen: Durante 2025, la Alcaldía Local de Tunjuelito recuperó más de 7.000 m² de espacio público mediante operativos ambientales, desmonte de cambuches y jornadas de limpieza. Además, se realizaron intervenciones en vías, parques y zonas afectadas por ocupación ilegal y basuras, mientras que patrullas mixtas reforzaron la seguridad en la localidad, mejorando la convivencia y el entorno urbano.

La Alcaldía Local de Tunjuelito cerró 2025 con una ofensiva sostenida contra la ocupación ilegal y la acumulación de basuras, logrando intervenir más de 7.000 metros cuadrados de espacio público en la localidad, con el objetivo de mejorar la convivencia, proteger el entorno urbano y devolver espacios dignos a la comunidad.

Las acciones incluyeron operativos ambientales, desmonte de cambuches y jornadas de limpieza, en coordinación con la comunidad y las entidades distritales. Según el Área Ambiental de la Alcaldía, se recuperaron 5.564 m² mediante 34 operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), retirando 136 estructuras no convencionales que generaban impactos ambientales, inseguridad y acumulación de residuos.

De manera complementaria, se realizaron 457 operativos durante el año, de los cuales 107 se enfocaron directamente en espacio público y 111 en temas ambientales. Estas acciones permitieron recuperar 1.570 m² adicionales, llevar a cabo 934 sensibilizaciones y actuar en zonas afectadas por ocupaciones indebidas, parqueo irregular y disposición inadecuada de basuras.

Esto le podría interesar: Cayó extorsionista de ‘Los Satanás’ que amenazaba comercios en Bogotá con granadas

Además, se desarrollaron 38 jornadas de limpieza y embellecimiento, orientadas a mejorar zonas deterioradas y promover la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del entorno.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

En materia de infraestructura, se avanzó en diseños técnicos de cuatro parques, mantenimiento integral de ocho escenarios recreativos, intervención de 1,2 kilómetros de vías locales y obras adicionales por 1,5 kilómetros, además de recuperar 1.700 m² de espacio público.

También se reforzó la seguridad y convivencia con patrullas mixtas conformadas por la Policía de Bogotá, la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Alcaldía Local, que mantuvieron presencia en más de 18 parques de proximidad. Estas acciones contribuyeron a la reducción de delitos como hurto a personas, comercio, residencias y celulares, así como a la disminución de lesiones personales en la localidad.

La recuperación del espacio público se enfocó en devolver a los ciudadanos lugares más seguros, ordenados y dignos, consolidando a Tunjuelito como una localidad con espacios públicos mejor mantenidos durante 2025.