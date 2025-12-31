Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Cayó extorsionista de ‘Los Satanás’ que amenazaba comercios en Bogotá con granadas

Un duro golpe contra la extorsión en Bogotá dio la Policía Metropolitana tras la captura de un hombre señalado de intimidar a comerciantes con amenazas de atentados explosivos en el suroccidente de la ciudad.

El procedimiento se realizó en el barrio Palenque, localidad de Kennedy, luego de varias denuncias ciudadanas que alertaron sobre la presencia del sujeto y su accionar violento.

Según información oficial, el capturado es un extranjero de aproximadamente 22 años, quien llevaba varios meses extorsionando a pequeños y medianos comerciantes de sectores como Kennedy, Bosa y zonas limítrofes de Ciudad Bolívar.

Su captura se produjo en medio de un operativo de seguimiento, tras establecer patrones de comportamiento y rutas de intimidación.

Durante la requisa, los uniformados le hallaron panfletos con mensajes amenazantes, una granada de fragmentación y material que evidenciaría la preparación de un atentado.

Las autoridades indicaron que este artefacto tenía capacidad de causar graves daños a personas y establecimientos comerciales, lo que elevó el nivel de alerta en la zona.

En el teléfono celular del detenido fueron encontrados videos y fotografías de las fachadas de los locales extorsionados, así como registros audiovisuales de las víctimas, material que sería utilizado para ejercer presión psicológica y reforzar las exigencias económicas. De acuerdo con la investigación, el hombre simulaba ser un cliente para ingresar a los negocios y luego entregar los mensajes intimidantes de manera directa a los trabajadores.

Los panfletos incautados revelaron que el sujeto haría parte del grupo delincuencial organizado conocido como Los Satanás, estructura criminal que en el último año ha fortalecido su presencia en varias localidades de Bogotá, dedicándose a la extorsión, el sicariato y el uso de explosivos como mecanismo de intimidación.

Las autoridades también investigan su posible vinculación con un homicidio ocurrido días antes de Navidad en el sur de la capital, donde un joven trabajador fue asesinado dentro de una bodega, incluso en presencia de menores de edad.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de extorsión agravada, terrorismo y porte ilegal de armas y explosivos.

La Policía reiteró el llamado a los comerciantes para denunciar cualquier amenaza y recordó que la información ciudadana ha sido clave para desarticular estas estructuras.

