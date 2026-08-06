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Resumen: El Túnel de Oriente fue habilitado nuevamente tras el accidente entre una van y un furgón que dejó ocho personas lesionadas.

Túnel de Oriente fue habilitado tras el accidente que dejó ocho personas lesionadas

El Túnel de Oriente volvió a operar con normalidad luego del accidente de tránsito registrado en la mañana de este jueves 6 de agosto, en el que estuvieron involucrados una van de pasajeros y un furgón de transporte de alimentos.

La Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó la reapertura del corredor una vez finalizaron las labores de atención de la emergencia.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el siniestro dejó ocho personas lesionadas, entre pasajeros y los conductores de ambos vehículos.

Una de las víctimas fue trasladada a un centro asistencial con urgencia médica vital, mientras que las demás sufrieron fracturas y golpes en diferentes partes del cuerpo.

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La emergencia fue atendida de manera articulada por organismos de socorro de varios municipios y agentes de tránsito de Medellín, quienes realizaron las labores de rescate, atención prehospitalaria y manejo de la movilidad mientras permanecía restringido el paso de vehículos.

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Una vez concluyeron las maniobras y se retiraron los automotores involucrados, las autoridades habilitaron nuevamente el tránsito por el Túnel de Oriente, permitiendo el restablecimiento de la circulación en este importante corredor que conecta el Valle de Aburrá con el Oriente antioqueño.

Investigan las causas del accidente en el Túnel de Oriente

Expertos en investigación de siniestros viales adelantan las diligencias técnicas para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las posibles responsabilidades de los conductores involucrados.

Por ahora, las autoridades no han entregado un informe definitivo sobre las causas del accidente y señalaron que los resultados harán parte del proceso investigativo.

La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, mantener una velocidad prudente y conducir con precaución, especialmente en corredores de alta circulación como el Túnel de Oriente, con el fin de prevenir nuevos siniestros y proteger la seguridad de todos los usuarios de la vía.

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