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    ¡Ojo! El Túnel de Oriente se queda cerrado de noche y pillará a más de uno desprevenido

    El Túnel de Oriente tendrá cierres nocturnos esta semana por trabajos de mantenimiento. Autoridades piden planear los desplazamientos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Si vuelve a Medellín este puente, ojo con esta medida en el Túnel de Oriente
    Foto: Cortesía
    ¡Ojo! El Túnel de Oriente se queda cerrado de noche y pillará a más de uno desprevenido

    Resumen: Cierres-nocturnos en el Túnel de Oriente entre el 22 y 25 de junio por mantenimiento. Habrá restricciones y recomendaciones para rutas alternas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Túnel de Oriente tendrá cierres nocturnos entre este lunes 22 y el jueves 25 de junio, lo que impactará la conexión entre Medellín y el oriente antioqueño, especialmente el acceso al aeropuerto José María Córdova.

    Según la Concesión Túnel Aburrá-Oriente, los cierres responden a labores de mantenimiento preventivo que incluyen revisión de postes SOS, sistemas de señalización, control de tráfico e iluminación, además del lavado del túnel Santa Elena, con el fin de garantizar su seguridad y funcionamiento.

    Las restricciones regirán de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. durante cuatro días. Las autoridades recomendaron usar como rutas alternas la doble calzada Las Palmas y la Variante Palmas, habilitadas con normalidad y con apoyo de grúas, ambulancias y equipos de emergencia para atender cualquier eventualidad.

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    Las autoridades indicaron que los cierres nocturnos hacen parte del mantenimiento programado y de la operación del corredor vial en el largo plazo.

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