Resumen: Arroba Medellín alcanzó más de 16.000 matrículas en sus primeros tres meses. Los cursos virtuales son gratuitos y están disponibles durante todo el año.

Crece el interés por la educación digital: Arroba Medellín alcanza más de 16 mil matrículas

La plataforma Arroba Medellín, la ciudadela universitaria digital impulsada por la alcaldía, superó las 16.000 matrículas en sus primeros tres meses de funcionamiento, consolidándose como una de las principales apuestas de formación virtual gratuita para los ciudadanos.

Según cifras entregadas por Sapiencia, desde la apertura de la oferta académica se han registrado 16.343 matrículas en los 20 cursos disponibles, una respuesta que refleja el creciente interés de los habitantes por fortalecer sus habilidades y mejorar sus oportunidades académicas y laborales a través de herramientas digitales.

Entre los programas con mayor demanda se encuentran los niveles básico, intermedio y avanzado de inglés, además de Excel Intermedio, Ciencia de Datos e Ingeniería de Datos, áreas que actualmente tienen alta demanda en el mercado laboral.

La directora encargada de Sapiencia, Laura Sepúlveda, destacó que los contenidos fueron diseñados para responder a las necesidades actuales de las industrias creativas y digitales.

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“Los cursos virtuales están alineados con las habilidades que hoy exige el mundo laboral. Queremos que los ciudadanos aprovechen estas oportunidades para fortalecer sus perfiles profesionales, impulsar sus emprendimientos y contribuir a la transformación de Medellín”, señaló la funcionaria.

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Las comunas con mayor participación en la estrategia son la Robledo, Belén y San Javier, sectores donde más ciudadanos han accedido a la formación virtual.

Uno de los casos destacados es el de Jairo Ruiz Flórez, un ciudadano de 74 años que culminó exitosamente el curso de Inteligencia Artificial para la Creatividad y la Cultura. Su experiencia se ha convertido en un ejemplo de que el aprendizaje digital no tiene límites de edad.

Actualmente, los usuarios pueden cursar uno de los 20 programas disponibles y, al finalizarlo, acceder al siguiente. La convocatoria permanece abierta durante todo el año para personas mayores de 15 años que residan en Medellín y cuenten con acceso a internet.

La plataforma tiene capacidad para albergar hasta 50.000 usuarios activos simultáneamente, lo que permitirá ampliar el alcance de esta estrategia educativa en los próximos meses.

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