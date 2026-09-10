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Resumen: Las autoridades investigan el hallazgo de dos cuerpos dentro de un vehículo en la vía al Llano, en Chipaque. Se analiza una posible hipótesis de feminicidio.

¡Macabro hallazgo en la vía al Llano! Encuentran dos cuerpos dentro de un vehículo

El pasado 9 de septiembre, se descubrieron dos cuerpos sin vida dentro de un vehículo en el kilómetro 17+400 de la vía al Llano, en jurisdicción de Chipaque, Cundinamarca.

Tras conocerse la situación, unidades de la Policía y personal especializado de criminalística llegaron al lugar para adelantar las primeras diligencias judiciales. Allí realizaron la inspección correspondiente y el levantamiento de los cuerpos, mientras los investigadores buscan establecer cómo ocurrieron los hechos.

Por ahora, una de las prioridades de las autoridades es determinar la identidad de las dos víctimas.

Los procedimientos forenses y judiciales serán fundamentales para establecer las circunstancias en las que murieron y avanzar en la investigación.

De manera preliminar, los investigadores analizan una posible relación del caso con un feminicidio. No obstante, esta hipótesis todavía no ha sido confirmada y deberá ser establecida a partir de los resultados de las diligencias judiciales y los análisis forenses.

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Hasta el momento no se han entregado detalles adicionales sobre las víctimas, el vehículo o posibles responsables. Las autoridades mantienen reserva sobre parte de la información mientras continúan las labores investigativas.

El objetivo de las diligencias es esclarecer las circunstancias de las muertes, identificar a las víctimas y establecer quiénes estarían detrás de este hecho.

Los cuerpos hallados en Chipaque permanecen como parte de una investigación que deberá avanzar con los resultados de criminalística y medicina forense.

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