    ¡Gigantesco chorro de agua! Ruptura de tubo complica la movilidad en la Autopista Sur por La Macarena

    Ruptura de una tubería de acueducto provocó movilidad reducida en la Autopista Sur. Autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Gigantesco chorro de agua! Ruptura de tubo complica la movilidad en la Autopista Sur por La Macarena

    Resumen: Ruptura de una tubería de acueducto provocó movilidad reducida en la Autopista Sur, a la altura de La Macarena, generando congestión vehicular.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una ruptura de un tubo de acueducto provocó complicaciones en la movilidad en la Autopista Sur, a la altura del sector de La Macarena, sobre las 11:50 a.m. de este 6 de marzo.

    El incidente generó congestión vehicular y obligó a conductores a disminuir la velocidad mientras las autoridades evaluaban la situación.

    De acuerdo con los primeros reportes, la ruptura del tubo del sistema de acueducto ocasionó que el agua comenzara a salir hacia la vía, lo que afectó el tránsito de vehículos que circulaban por este corredor vial.

    Autoridades de movilidad recomendaron a los conductores disminuir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y, en lo posible, tomar rutas alternas mientras se atiende el daño en la red de acueducto.

    Lea también: ¡Un llamado a las familias! Abren cupos en programa del Inder para bebés y niños en Medellín

    Por el momento, equipos técnicos se encuentran verificando el origen de la fuga y evaluando las acciones necesarias para reparar la infraestructura afectada.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Se espera que, una vez finalicen las labores de revisión y reparación de la tubería, la movilidad en el sector vuelva gradualmente a la normalidad. Entretanto, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución y atender las indicaciones de los organismos de tránsito.

