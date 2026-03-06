Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Inder Medellín abrió inscripciones para su programa de estimulación dirigido a bebés, niños de 0 a 5 años y madres gestantes en diferentes comunas de la ciudad.

¡Un llamado a las familias! Abren cupos en programa del Inder para bebés y niños en Medellín

El programa de estimulación temprana del INDER Medellín sigue beneficiando a decenas de familias en la ciudad con actividades diseñadas para fortalecer el desarrollo integral de niños en sus primeros años de vida.

La estrategia está dirigida a hogares con mujeres en estado de gestación, así como a padres con bebés y niños entre los 0 y 5 años.

Este programa busca acompañar a las familias en una etapa clave del crecimiento infantil, promoviendo espacios de aprendizaje a través del juego, la actividad física y ejercicios que fortalecen habilidades cognitivas, motrices y emocionales desde los primeros meses de vida.

Según explicó la entidad, durante la primera infancia se desarrollan procesos fundamentales en el cerebro de los niños, por lo que este tipo de iniciativas permiten estimular la conectividad neuronal, favorecer el aprendizaje del lenguaje y mejorar la coordinación motriz.

Además, contribuyen a fortalecer el vínculo afectivo entre padres e hijos mediante dinámicas lúdicas y recreativas.

Las actividades se realizan en diferentes comunas y corregimientos de Medellín y están guiadas por profesionales especializados en pedagogía y formación deportiva. Las sesiones se desarrollan en grupos, con una frecuencia de dos encuentros semanales y una duración aproximada de entre 60 y 90 minutos.

Lea también: El cuerpo de Guillermo Navarro se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Durante cada jornada, los participantes realizan ejercicios adaptados a la edad de los niños, así como dinámicas orientadas a potenciar habilidades comunicativas, sociales y de exploración del entorno. Con estas prácticas también se busca prevenir posibles dificultades en el desarrollo infantil.

El programa funciona de martes a sábado en horarios que varían según el territorio, con el fin de facilitar la participación de las familias interesadas.

Las personas que deseen vincularse a esta estrategia pueden realizar su inscripción a través de la plataforma SIMON 2.0 del Inder, donde encontrarán información sobre los formadores y gestores encargados en cada sector de la ciudad.

Entre los requisitos para participar se encuentran presentar una copia del documento de identidad, cumplir con el rango de edad establecido para los menores y completar el registro en la plataforma oficial. En el caso de las mujeres gestantes, también deberán adjuntar el documento de control prenatal.

Con este tipo de iniciativas, la alcaldía busca fortalecer la atención integral en los primeros años de vida, una etapa considerada fundamental para el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños.

Más noticias de Medellín