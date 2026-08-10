Resumen: La Dimar descartó una amenaza de tsunami en la costa Pacífica colombiana tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes en Chocó.

¡Alerta en el Pacífico! Esto dijeron sobre un posible tsunami tras el fuerte sismo

La posibilidad de un tsunami en la costa Pacífica colombiana fue descartada por la Dirección General Marítima (Dimar), luego del fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto.

De acuerdo con el boletín actualizado de las autoridades, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. El reporte señala una profundidad de 96 kilómetros y ubica el epicentro aproximadamente a 20 kilómetros de ese municipio.

Tras conocerse el evento, la Dimar puso en marcha el monitoreo de las condiciones marítimas para establecer si existía algún riesgo relacionado con un tsunami en el litoral Pacífico colombiano.

Luego del análisis realizado, la entidad informó que no se identificaron condiciones que representen una amenaza de tsunami para las poblaciones ubicadas en esta zona del país. Por esta razón, no fue necesario activar una alerta para la costa.

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El seguimiento resulta especialmente importante para los departamentos que tienen salida al océano Pacífico, entre ellos Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones posteriores al sismo.

El movimiento de magnitud 7,4 generó reportes de afectaciones en diferentes lugares del país y mantiene a los organismos de emergencia atentos a posibles consecuencias.

Por ahora, la Dimar reiteró que no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana asociada con este evento sísmico, mientras continúan las labores de monitoreo por parte de las autoridades.

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