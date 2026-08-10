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Resumen: El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que tras el reciente temblor se registran de manera preliminar al menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas, por lo que solicitó el apoyo urgente de equipos de rescatistas a las alcaldías de Bogotá y Medellín. Para coordinar la respuesta operacional, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado en la sede de la Cruz Roja, mientras que el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para conservar la calma, notificar oportunamente cualquier afectación no detectada y evacuar hacia lugares seguros en el exterior si se identifican grietas o fallas de gran tamaño en las edificaciones.

Alcalde de Cali le pidió ayuda a Bogotá y Medellín tras el temblor: al menos 20 edificios colapsaron

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó un reporte oficial sobre las afectaciones preliminares causadas por el potente sismo registrado en la mañana de este lunes. El mandatario confirmó que la ciudad enfrenta un panorama crítico con al menos 20 edificaciones colapsadas y múltiples personas atrapadas entre los escombros.

Solicitud de apoyo nacional y coordinación de rescate

Ante la gravedad del balance inicial y la alta demanda de atención, la administración municipal activó todos sus protocolos de respuesta urgente en articulación con los organismos de socorro locales.

Para reforzar las capacidades de maniobra y atención en los puntos donde se registraron colapsos, el alcalde Eder confirmó el pedido de apoyo a las principales ciudades del país:

«En este momento tenemos un reporte preliminar de 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas. Le he pedido al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín equipos de rescatistas. Adicionalmente, estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali», declaró el mandatario.

Para centralizar el monitoreo de las operaciones, evaluar la gravedad de las afectaciones y desplegar a los equipos en terreno, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la sede de la Cruz Roja.

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Llamado a la ciudadanía y recomendaciones de seguridad

El mandatario hizo un enfático llamado a la población para conservar la calma y priorizar la seguridad en cada uno de los barrios e infraestructuras de la capital vallecaucana.

Las autoridades locales instan a seguir las siguientes pautas de prevención:

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Evacuación de inmuebles en riesgo: Si se observan grietas de gran tamaño o no se percibe seguridad dentro del edificio, es fundamental evacuar e instalarse en áreas abiertas afuera de la edificación.

Reporte de nuevos daños: Notificar oportunamente a las líneas de emergencia cualquier falla estructural o afectación adicional que no haya sido detectada previamente.

Respaldo a los equipos de socorro: Facilitar el paso de los organismos de rescate y mantener la serenidad en los puntos de atención.

Alcalde de Cali le pidió ayuda a Bogotá y Medellín tras el temblor: al menos 20 edificios colapsaron