Trump ordena bloqueo “inmediato” del estrecho de Ormuz tras fracaso de las negociaciones con Irán

Resumen: El presidente Donald Trump anunció un bloqueo inmediato del estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán, ordenando a la Armada de EE. UU. interceptar buques que paguen peaje a Teherán y asegurar la eliminación de minas en la zona, mientras acusa a Irán de mantener sus ambiciones nucleares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una medida de alto impacto geopolítico al ordenar un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, en medio del estancamiento de las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear.

La decisión fue comunicada a través de su red Truth Social, donde el mandatario aseguró que la acción comenzará de forma inmediata tras no alcanzarse un acuerdo en las conversaciones desarrolladas en Islamabad. Según explicó, aunque hubo avances en varios puntos, el tema central —el desarrollo de armamento nuclear— no logró resolverse.

“La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, escribió.

Además del cierre de este paso estratégico, el jefe de Estado indicó que la Armada de los Estados Unidos tendrá la orden de interceptar embarcaciones en aguas internacionales que hayan realizado pagos a Irán para transitar por la zona, al considerar que ese cobro es ilegal.

“El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares”, añadió.

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Tensiones y llamados a mantener el diálogo

El anuncio se produce tras intensas conversaciones diplomáticas que, de acuerdo con Trump, se extendieron por cerca de 20 horas. A pesar de que se lograron consensos parciales y se mantiene una tregua vigente, el mandatario fue enfático en señalar que la postura iraní frente a su programa nuclear impidió un acuerdo definitivo.

“Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares”, afirmó, subrayando que esa negativa fue determinante en la ruptura de las negociaciones.

El mandatario también se refirió a la situación en el estrecho, acusando a Irán de haber incrementado la tensión en la zona. “Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar”, señaló, al tiempo que aseguró que su país asumirá tareas de desminado en la vía marítima.

Horas antes del anuncio, Trump había recibido un informe detallado sobre las conversaciones por parte del vicepresidente JD Vance y de sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes participaron en los contactos diplomáticos con representantes iraníes.

En paralelo, desde la región surgieron llamados a mantener el diálogo. El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, instó a prolongar el alto el fuego y continuar las negociaciones. “Insto a que se prolongue el alto el fuego y continúen las conversaciones”, expresó, advirtiendo que alcanzar un acuerdo implicará concesiones significativas por parte de todos los involucrados.

Pese a la tensión, Trump dejó abierta la posibilidad de un entendimiento futuro, aunque reiteró su postura firme frente a Irán y defendió la decisión de intervenir en el estrecho, una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio energético global.