¡Ojo por ojo! Colombia sube aranceles al 100% y escala tensión con Ecuador

Resumen: Colombia elevó al 100% los aranceles a Ecuador, intensificando la guerra comercial y la tensión entre ambos países.

La tensión comercial entre Colombia y Ecuador subió de nivel tras la decisión de ambos países de elevar los aranceles a las importaciones, en medio de un cruce de medidas que impacta el comercio bilateral.

Esta nueva escalada se da luego de que las autoridades ecuatorianas incrementaran sus tarifas al 100%, lo que llevó a Colombia a responder con un ajuste similar en los aranceles.

De acuerdo con el Gobierno colombiano, la medida adoptada busca equilibrar las condiciones de mercado frente a las decisiones tomadas por el país vecino. La determinación implica que las importaciones provenientes de Ecuador pasarán a tener un gravamen del 100%, en línea con lo anunciado previamente por ese país.

Desde el Ministerio de Comercio se indicó que antes de llegar a esta decisión se intentaron mantener canales diplomáticos abiertos para evitar el endurecimiento de las medidas. Sin embargo, ante la falta de acuerdos, se optó por aplicar una respuesta equivalente que permita proteger a los productores nacionales frente a posibles afectaciones en competitividad.

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El conflicto comercial se desarrolla en un contexto de relación económica histórica entre ambas naciones. Según cifras recientes, Colombia mantiene un superávit en la balanza comercial con Ecuador, con exportaciones que superan ampliamente las importaciones.

No obstante, las nuevas disposiciones generan preocupación en sectores productivos que dependen del intercambio entre ambos mercados.

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