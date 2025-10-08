¡Trump estalla contra Bad Bunny! Califica de “ridícula” su participación en el Super Bowl 2026

Resumen: Donald Trump desató polémica al criticar duramente la elección de Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, calificando la decisión de la NFL como “absolutamente ridícula”. En una entrevista televisiva, el mandatario aseguró no conocer al artista puertorriqueño, lo que generó reacciones encontradas entre quienes celebran la representación latina y quienes cuestionan su participación en el evento deportivo más visto del mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica tras cuestionar públicamente la decisión de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de escoger a Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Durante una entrevista concedida al canal Newsmax, el mandatario calificó la elección del artista puertorriqueño como “absolutamente ridícula” y aseguró que no tiene idea de quién es. “Nunca he oído hablar de él, no sé por qué lo hacen. Es una locura”, afirmó Trump en tono despectivo, mientras el presentador le recordaba las posturas políticas del cantante, que incluyen críticas al racismo y a las políticas migratorias de su gobierno.

El anuncio de la participación de Bad Bunny —realizado oficialmente por la NFL el pasado 28 de septiembre— había sido recibido con entusiasmo por millones de fanáticos alrededor del mundo, al representar un nuevo paso para la música latina en uno de los escenarios más vistos del planeta. Sin embargo, el pronunciamiento de Trump reavivó las tensiones políticas en torno a la representación cultural dentro del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Reacciones y contexto del debate

Desde sectores conservadores cercanos al movimiento Make America Great Again (MAGA), se han multiplicado las críticas hacia la NFL y hacia el propio artista, argumentando que su selección “no refleja los valores estadounidenses”. Estos cuestionamientos se han centrado en el uso predominante del español en sus canciones, su respaldo a figuras demócratas y sus letras con mensajes sociales y anticoloniales.

Por su parte, el espectáculo de medio tiempo está siendo organizado por Roc Nation, la empresa del rapero Jay-Z, en alianza con Apple Music, una colaboración que busca promover la diversidad cultural y reforzar la conexión del fútbol americano con públicos globales. Trump, que ya había tenido enfrentamientos con Jay-Z durante su primer mandato, aprovechó la coyuntura para lanzar nuevas críticas indirectas contra el empresario y productor.

Un show con acento latino y mirada global

A pesar de las declaraciones del mandatario, la expectativa por la presentación de Bad Bunny continúa creciendo. El artista considerado uno de los artistas más influyentes de su generación, se prepara para llevar su estilo urbano y su identidad latina a un escenario que ha sido testigo de actuaciones legendarias de figuras como Shakira, Beyoncé, Rihanna y The Weeknd.

La elección del puertorriqueño no solo consolida su posición como uno de los exponentes más importantes del entretenimiento mundial, sino que también simboliza un momento de orgullo para la comunidad latina, que verá reflejada su cultura en uno de los eventos más emblemáticos del planeta.