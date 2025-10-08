¡Histórico! Karol G encenderá la icónica pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Resumen: Karol G hará historia al convertirse en la primera artista colombiana en liderar el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, que se celebrará el 15 de octubre en Nueva York. La cantante paisa será el acto principal del icónico desfile, compartiendo escenario con figuras como Madison Beer, Missy Elliott y TWICE. Su participación marca un hito para la representación latina en la industria de la moda y refuerza su posición como una de las artistas más influyentes del momento.

Karol G continúa conquistando escenarios internacionales. La artista paisa fue confirmada como el acto principal del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, convirtiéndose en la primera colombiana y latina en encabezar el evento más emblemático de la moda y la sensualidad.

La reconocida marca de lencería hizo el anuncio a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se volvió viral: “Dijimos que este año íbamos a hacerlo en grande, y lo cumplimos. KAROL G, bienvenida al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show”.

El desfile se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre en Nueva York y podrá verse en vivo a través de la app oficial de Victoria’s Secret, así como en sus redes sociales y Prime Video, a partir de las 7:00 p. m. (6:00 p. m. hora Colombia).

Además de Karol G, el espectáculo contará con las presentaciones de Madison Beer, Missy Elliott y el grupo surcoreano TWICE, prometiendo una noche llena de diversidad, ritmo y brillo.

Una carrera que sigue rompiendo fronteras

Karol G llega a esta pasarela tras una serie de presentaciones que han reafirmado su lugar como una de las artistas más influyentes del momento. En las últimas semanas, la cantante se presentó en el medio tiempo de un partido de la NFL en Brasil, participó en el show Grace for the World junto a Andrea Bocelli, y brilló en el icónico cabaret Crazy Horse de París.

El anuncio de la participación de Karol G desató una ola de emoción entre sus seguidores, quienes llenaron las redes sociales con mensajes de orgullo y admiración. Con esta presentación, la artista no solo abre un nuevo capítulo en su carrera, sino también en la historia del Victoria’s Secret Fashion Show, al llevar el ritmo del reguetón y el poder del sabor latino a este icónico escenario.