Trump confirma fecha para recibir a Petro: ‘Funcionará muy bien para ambos’

Resumen: Donald Trump confirmó que recibirá a Gustavo Petro en la Casa Blanca la primera semana de febrero. Buscan desescalar tensiones y mejorar la cooperación.

Lo que parecía una relación rota por las tensiones diplomáticas del pasado domingo ha dado un giro de 180 grados. Este viernes 9 de enero se confirmó que la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump ya tiene fecha oficial: será durante la primera semana de febrero en la icónica Casa Blanca, en Washington D.C.

El propio mandatario estadounidense fue el encargado de dar la noticia a través de su red social Truth, con un mensaje que ha bajado los humos a la confrontación: “Estoy seguro de que funcionará muy bien para Colombia y los Estados Unidos”, escribió Trump.

Este anuncio llega apenas dos días después de una llamada telefónica “constructiva” donde ambos líderes sentaron las bases para una agenda de cooperación bilateral, dejando atrás los rifirrafes que mantuvieron en vilo a la diplomacia regional.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos celebró el tono del intercambio y aseguró que los canales diplomáticos ya están trabajando a toda marcha en los preparativos del encuentro.

Se espera que en la mesa de trabajo se aborden temas duros pero necesarios: la lucha contra el narcotráfico, la crisis migratoria y, por supuesto, la nueva realidad política de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, donde Petro busca jugar un rol de mediador frente a la administración Trump.

Trump expresó su agradecimiento por la importancia que el gobierno colombiano le ha dado a este encuentro, asegurando que será “muy beneficioso” para desescalar las tensiones.

