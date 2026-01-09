Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Lluvias azotan a Medellín y el sur del Valle de Aburrá: ojo con las inundaciones

    ¡A sacar el paraguas y manejar con cuidado! Un fuerte aguacero cae a esta hora sobre Medellín, Envigado y Caldas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Lluvias azotan a Medellín y el sur del Valle de Aburrá: ojo con las inundaciones
    Foto de archivo.
    Lluvias azotan a Medellín y el sur del Valle de Aburrá: ojo con las inundaciones

    Resumen: Reporte de lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá este viernes 9 de enero. Alta intensidad en Envigado, Caldas y Medellín. ¡Precaución en las vías!

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Si está en la calle o planea salir, busque refugio. En la tarde de este viernes 9 de enero, lluvias se ha extendido sobre gran parte del Valle de Aburrá, generando emergencias y complicaciones en la movilidad.

    De acuerdo con los sistemas de monitoreo, las precipitaciones se presentan con alta intensidad en Medellín, Caldas y Envigado, mientras que en La Estrella e Itagüí las lluvias son de moderada intensidad.

    Lea también: ¡Agarrón por el TransMilenio! Gobierno amenaza con quitarle la plata a los buses eléctricos

    El fenómeno climático, que inició pasadas las 2:00 p.m., ha oscurecido el cielo del sur y centro del valle, provocando ya los primeros reportes de congestión vehicular y charcos de gran magnitud en vías principales.

    Según los pronósticos actuales, se espera que las lluvias continúen con la misma fuerza durante, al menos, la próxima hora, por lo que las autoridades recomiendan extrema precaución a los conductores para evitar accidentes por calzada mojada.

    Organismos de socorro piden especial atención a quienes transitan cerca de quebradas en el sur del área metropolitana, ya que la intensidad del agua podría generar aumentos súbitos en los caudales.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Recuerde que ante cualquier emergencia, como caída de árboles o inundaciones en sótanos y locales, puede comunicarse con la línea 123.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.