Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Reporte de lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá este viernes 9 de enero. Alta intensidad en Envigado, Caldas y Medellín. ¡Precaución en las vías!

Lluvias azotan a Medellín y el sur del Valle de Aburrá: ojo con las inundaciones

Si está en la calle o planea salir, busque refugio. En la tarde de este viernes 9 de enero, lluvias se ha extendido sobre gran parte del Valle de Aburrá, generando emergencias y complicaciones en la movilidad.

De acuerdo con los sistemas de monitoreo, las precipitaciones se presentan con alta intensidad en Medellín, Caldas y Envigado, mientras que en La Estrella e Itagüí las lluvias son de moderada intensidad.

Lea también: ¡Agarrón por el TransMilenio! Gobierno amenaza con quitarle la plata a los buses eléctricos

El fenómeno climático, que inició pasadas las 2:00 p.m., ha oscurecido el cielo del sur y centro del valle, provocando ya los primeros reportes de congestión vehicular y charcos de gran magnitud en vías principales.

Según los pronósticos actuales, se espera que las lluvias continúen con la misma fuerza durante, al menos, la próxima hora, por lo que las autoridades recomiendan extrema precaución a los conductores para evitar accidentes por calzada mojada.

Organismos de socorro piden especial atención a quienes transitan cerca de quebradas en el sur del área metropolitana, ya que la intensidad del agua podría generar aumentos súbitos en los caudales.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Recuerde que ante cualquier emergencia, como caída de árboles o inundaciones en sótanos y locales, puede comunicarse con la línea 123.

#SIATAnoticias | (14:03)️ Se extienden las precipitaciones sobre el Valle de Aburrá, en el momento con alta intensidad sobre Medellín, Caldas, Envigado y con moderada intensidad sobre La Estrella e Itaguí.

Se espera que las lluvias continúen durante al menos, la próxima hora. pic.twitter.com/ilor8tMTdu — siatamedellin (@siatamedellin) January 9, 2026

Más noticias de Medellín