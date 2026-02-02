Trump asegura que Petro “cambió mucho su actitud” tras la captura de Maduro y anticipa una reunión positiva

Resumen: El presidente Donald Trump aseguró que Gustavo Petro ha cambiado su actitud tras la captura de Nicolás Maduro y expresó optimismo por la reunión bilateral prevista en la Casa Blanca, en la que se abordarán temas clave como seguridad, cooperación antidrogas y relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que percibe un cambio significativo en la postura de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la antesala de la esperada reunión bilateral que tendrá lugar este martes en la Casa Blanca. La cita ocurre en un momento de reacomodo diplomático tras meses de tensiones entre ambos gobiernos por temas de seguridad, narcotráfico y política regional.

Durante una intervención en el Despacho Oval, Trump afirmó que Petro ha mostrado una actitud más positiva recientemente, después de un periodo de críticas públicas entre los mandatarios. “(Petro) ha sido muy amable durante el último mes o dos. Antes era crítico, pero de alguna manera, después de la redada venezolana, se volvió muy amable. Cambió mucho de actitud, así que ahora tengo ganas de verlo”, dijo Trump, al referirse al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro y su impacto en las relaciones regionales.

El mandatario estadounidense también indicó que uno de los temas centrales de la conversación será la lucha contra el narcotráfico, al afirmar que “salen enormes cantidades de drogas desde su país”, en alusión a Colombia. Trump concluyó su breve declaración con un mensaje de optimismo: “Tendremos una buena reunión”.

Esto le podría interesar: ¡Frente a frente! Colombia busca relanzar relación con EE.UU. en reunión entre Petro y Trump

Un encuentro condicionado por tensiones previas

Esta reunión llega después de un periodo de fricciones en la relación bilateral. En los últimos meses, Washington tomó decisiones que evidenciaron la complejidad de la relación, incluida la retirada de Colombia de la lista de países que cooperan plenamente en la lucha contra el narcotráfico y la revocatoria de la visa de Petro, en medio de acusaciones cruzadas entre los dos gobiernos. Además, el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó al presidente colombiano y a personas de su entorno en la llamada lista Clinton, lo que ha sido fuente de tensión adicional entre las dos capitales.

En este escenario, la reunión busca restablecer canales de comunicación directos y revisar temas estratégicos como la cooperación en seguridad, el combate al tráfico de drogas y otros puntos de interés común para ambos países.

Un diálogo observado por la región

El viaje de Petro a Washington se produce en un contexto regional cambiante, con impactos políticos recientes que han alterado el panorama diplomático en América Latina. La reunión entre ambos países es observada de cerca, ya que su resultado podría influir en la cooperación bilateral en temas clave como seguridad, lucha contra el narcotráfico y relaciones económicas.