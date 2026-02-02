¡Frente a frente! Colombia busca relanzar relación con EE.UU. en reunión entre Petro y Trump

Resumen: Gustavo Petro y Donald Trump se reúnen en la Casa Blanca tras meses de tensiones. Colombia presenta cifras récord de incautación para relanzar la relación.

El presidente Gustavo Petro ya se encuentra en Washington para cumplir su cita en la Casa Blanca con su homólogo Donald Trump.

Desde la embajada en Washington, la canciller Rosa Villavicencio calificó esta visita como un “punto de inflexión” necesario. El objetivo es dejar atrás las declaraciones cruzadas donde Trump llegó a tildar a Petro de ser un “líder del narcotráfico”.

Para contrarrestar esta narrativa, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, presentó cifras contundentes que serán el eje de la impredecible charla: la incautación de más de 3.000 toneladas de cocaína y pasta base durante el actual Gobierno, un golpe que el funcionario valoró en más de $90 billones de dólares.

Por su parte, el embajador Daniel García-Peña reconoció que el encuentro es de naturaleza impredecible, dadas las profundas diferencias ideológicas y personales entre ambos líderes.

Sin embargo, destacó que la administración Trump ha brindado todas las garantías para recibir al jefe de Estado colombiano, quien inicialmente había quedado sin permiso de entrada tras su polémico discurso en la ONU. Fue una llamada telefónica directa entre ambos la que finalmente destrabó el nudo diplomático, permitiendo que Petro pueda hoy presentar sus avances en asuntos sociales y económicos ante el Salón Oval.

La agenda de cuatro días no se limitará al cara a cara con Trump. Petro también buscará apoyo en el Congreso de los Estados Unidos, visitará la sede de la OEA y dictará una cátedra en la Universidad de Georgetown sobre cambio climático.

Aunque no se ha confirmado si habrá una rueda de prensa conjunta, el mandatario colombiano dará sus propias declaraciones al término de la jornada.

